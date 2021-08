Szépen falatozunk a Szép Kártyából

2021 júliusában pénzben jócskán, első alkalommal pedig adagban, korsóban, azaz volumenben is nőtt a vendéglőzés a járvány előtti időszakhoz képest, 2%-kal. És közben szépen megtolta a Szép Kártya a vendéglátózást, 20% a részesedése.

Szépen futott a nyár derekán a rekkenő hőségben a Szép Kártya költés. És a Szép Kártya szépen megtolta a vendéglátózást is, mely júliusban túllépte a járvány előtti szintet. A legtöbb Szép Kártya pénz a vendéglátásban megy el már régóta, és ha valamikor, akkor most nagyon jól jött.

Adagban, korsóban is a járvány előtti szint felett

A vendéglátás júniusban a konyhán hagyott pénzt nézve már hajszálnyira megközelítette a járvány előtti szintet (a szokásos havi statisztika alapján), júliusban pedig szépen túl is nőtte azt, hiszen a friss heti monitoros statisztika a kasszaadatok alapján közel 14%-os növekedést jelez (13,8%-ot a július 10-augusztus 6 közötti időszak alapján).

A felszolgált, vagy éppen az elviteles, házhoz szállított adagokat – a volument – nézve azért már más kép rajzolódik ki, hiszen a kasszapénz amúgy tetemes növekményének a zömét elvitte a két esztendő alatti drágulás.

De hát mindent mérlegre téve a vendéglős július sokkal jobb volt már a júniusnál, mennyiségben, volumenben pedig egyértelműen a járvány előtti 2019-es júliusának teljesítménye körül mozoghatott a vendéglátás, sőt, becslésünk szerint túl is léphette azt:

vendéglőzés június július pénzben adagban pénzben adagban 2019 133 md.ft . 144 md.ft . 2020 95 md.ft -32% 125 md.ft -18% 2021 130 md.ft +29% 164 md.ft +24% 2021/2019 -3 md.ft -14% +20 md.ft +2% KSH, pénzben: folyó ár, adagban: kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához képest, havi adatsorok, kereskedelmi és munkahelyi vendéglátás együtt, 2021 július: becslés heti monitoros statisztika alapján

És a Szép Kártya költések java a vendéglátók konyháján kötött ki

Júliusban 32 milliárdnyit hozott a Szép Kártya a vendéglátósok konyhájára (az összes beváltás 59%-át). Egy évvel korábban 24 milliárdot, amihez képest éppen egyharmadnyi a megugrás. 2020-ban ugyanakkor nagyobb, 69% volt a vendéglátós beváltás aránya a teljes Szép Kártya beváltásokból. Ennek az aránynak a mérséklődése 2021-re nyilván döntő részben a belföldi turizmus erősödésével függ össze: a külföldi utazgatás ezen a nyáron kevésbé vonzó a járványhelyzet miatt sokak számára, ugyanakkor kedvezőbbé is vált a Szép Kártya juttatások rendje.

bevétel ebből Szép Kártya aránya 2020 július 125 md.ft 24 md.ft 19% 2021 július 164 md.ft 32 md.ft 20% KSH, Magyar Turisztikai Ügynökség, pénzben: folyó ár, adagban: kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához képest, havi adatsorok, kereskedelmi és munkahelyi vendéglátás együtt, Szép Kártya 2021 július: becslés heti monitoros statisztika alapján

Úgy látszik a 2020-as és 2021-es adatokból, hogy két járványhullám között szépen fogy a Szép Kártya pénze, hiszen tetemes a többlet. Igaz ugyanakkor, hogy a vendéglátásban a július és az augusztus a csúcsidőszak.

A vendéglősöknek is sok a gondjuk, bajuk, hiszen nincs elégséges munkaerő, elmaradt a külföldi vendégek egy része, és a korábbi korlátozások veszteségeit még nem tudták pótolni, számos vendéglátóhely zárva maradt.

A nehézségek halmaza közepette ugyanakkor ügyesen ráálltak az elvitel, házhozszállítás felfuttatására, és sajnálatos, hogy a kormány visszaemelte az 5%-os áfakulcsot. A negyedik hullámban, bár nem hiányzik, újra óvatosabb lesz a kedves vendég.

A három most éppen egybenyitott zsebet pedig kár lenne újra szétválasztani, bár feltehetően ezzel is terelni szándékozik a kormány a költekezést turizmus politikájának segítésére, ami önmagában nem is lenne baj, de a kártyás vendégeknek egy kötöttség. De hát most látszik csak igazán, hogy a juttatást élvező munkavállalónak az egybenyitott zseb a legjobb.

2021 első hét hónapjában 202 milliárd forintot váltottak be a Szép Kártya zsebekből. Ez 61%-os növekedés az egy évvel korábbi 125 milliárdhoz képest, úgy hogy az időszak első felében korlátozások tömkelege fékezte a turizmust és a vendéglátást. Előtte 2020-ban a január-júliusi időszakban 24%-kal emelkedett a beváltás összege 2019-hez képest, akkor lépte át a beváltások értéke a 100 milliárdos értékhatárt. Így két esztendő alatt megkétszereződött a beváltás a Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint. És hát egyébként sajnálatos, hogy a Szép Kártya vendéglátós feltöltés és költés részletes adatait csak hosszadalmas utánjárással lehet előbányászni, ráadásul elég hézagos a nyilvánosságra jutott információs kör.

(blokkk.com)