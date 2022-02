STEAM – miért népszerű a játékosok körében?

Egy kis videójáték történelem

Mindenki, akinek csak egy kicsit is van fogalma a szórakoztatóiparról, tudja, hogy az egész iparág megváltozott a videojátékok megjelenésével néhány évtizeddel ezelőtt. Minden szakértő egyetért abban, hogy a videojátékok nagyban hozzájárultak az iparág általános növekedéséhez.

Az első videojáték, amely megjelent, a “Pong” volt. Az is egy játéktermi játék volt. Mondhatjuk, hogy ez tekinthető a mai videojátékok fejlődésének magjának. Annak ellenére, hogy a “Pong” azonnali sikert aratott, különösen a fiatalok körében, mai szemmel nézve mégsem volt olyan sikeres.

Ma a videojáték-ipar bevétele évente dollármilliárdokban mérhető. Ráadásul ez nem meglepő, ha figyelembe vesszük azt is, hogy összesen több mint 2 milliárd aktív játékos van a világ minden táján. Hosszú ideig az arcade játékok és a konzolok voltak a legnépszerűbb módja a videojátékok játszásának. Majd jöttek a 80-as évek…

A nyolcvanas években tanúi lehettünk a PC-s játékok születésének. Napjainkban folyamatos verseny (egyesek vérre menő küzdelemként fogják fel) folyik a konzolos és a PC-s játékok, illetve a konzolos és PC játékos közösségek között. Az internet széles körű elterjedésével a videojátékok beszerzése soha nem volt még ilyen egyszerű. Különösen a Valve Steam nevű szolgáltatásának létrejöttével. Egyesek ma a videójátékipar Netflix-ének nevezik. Ez nem áll messze az igazságtól, noha azért azt érdemes tudni, hogy a Steam bőven megelőzte a Netflixet. Tény azonban, hogy ez a világ legnagyobb online videojáték-forgalmazója.

Ráadásul sokkal többet kínál, mint csak videojátékokat. Még olyan játékhoz is kaphatsz néhány kiegészítő funkciót, amely Steam-exkluzív. Emellett különböző ajándékkártyákat is szerezhetsz, vásárolhatsz vagy éppen nyerhetsz, amelyek segíthetnek a legújabb videojátékok megvásárlásában. A következőkben megnézzük, hogy ma, 2022-ben miért érdemes a STEAM-et használni, és miért nem várható, hogy egyhamar eltűnik a színről.

A STEAM egy közösségi központ

A legjobb dolog a Steamben az a közösségi hubok léte. Minden videojátéknak megvan a saját fóruma, felülete, amely az értékelésekből, beszélgetésekből és más játékosok tapasztalataiból áll. Így egy kis kutatást végezhetsz, mielőtt te magad megveszed a játékot. Ez egy nagyszerű funkció, mert egy játékot többféle szemszögből is megnézhetsz. Ha pedig játék közben elakadsz, szinte biztos, hogy valahol a Steames fórumokon találsz megoldást.

Nem kell CD-ket kerülgetned

Ha visszamész az időben, és a régebbi időkre gondolsz, emlékszel, hogy a legtöbb megszállott játékosnak volt egy CD-dobozokkal teli szobája. Még olyan emberekről is készültek képek, akiknek a háza tele van CD-kkel. A Steam bevezetése után már nincs szükség arra, hogy mindezek ott legyenek a házadban vagy a lakásodban. Ennek oka, hogy az összes játék digitálisan kerül terjesztésre. Ezért mindegyik online és a számítógépeden lesz tárolva. Ha belegondolsz, ez egy igazán okos lépés volt, és úgy tűnik, hogy a Steamnek ez bejött és nem mostanában fogja felfüggeszteni működését. Nem mondjuk, hogy a CD-k (jó, ma már DVD és más adathordozó is van) rosszak, hiszen mi magunk is tárolunk néhány szép díszdobozos kiadást a polcainkon.

A Steamen olcsóbbak a játékok

Ha az előző szekcióra visszautalunk, akkor a fizikai adathordozóknak is megvan a maguk szerepe, ami miatt egyébként a Steam nagyon népszerű lett: a CD-DVD gyártást igényel, csomagolást, szállítást, stb., amelyek mind-mind a játék árához voltak hozzáadva. Ha a Steam-en található játékok áráról van szó, akkor sokkal olcsóbbak, mint a konzolokra szánt videojátékok. Ennek két oka van. Az első az, hogy nincsenek CD-k. A második ok szorosan kapcsolódik az elsőhöz, mivel nincsenek fizikai adathordozók, nincs Blue-Ray, mint a konzolos játékoknál. Tehát amellett, hogy sokkal több hely van az otthonodban, ugyanaz a pénz, amit egy dobozos játék megvásárlására költenél, elég lehet arra a játékra, és még a kiegészítőire is Steamen. Főleg ha meg tudod várni a Téli Vásárt, vagy valamelyik másik nagy akciós időszakot.



A Steamet bárhonnan elérheted

Néha előfordulhat, hogy a számítógéped bedöglik, vagy éppen nem raktad mielőtt útra keltél. Régen ez jelentette a játék végét, amíg meg nem javíttattad a gépet. A Steam esetében a világ bármelyik PC-jén be tudsz majd jelentkezni, és az összes játékodat játszhatod a felhőbe mentett előrehaladással. A Steam előtt az volt a helyzet, hogy keresnünk kellett egy másik PC-t, általában úgy, hogy meglátogattuk a barátainkat, és magunkkal vittük a játékokat. Most komolyan, ez a Steam egyik előnye, ami kétségtelenül az egyik legjobb dolog magában a forgalmazóban. Arról nem is beszélve, hogy olyan szolgáltatók, mint a GeforceNow lehetővé teszik azt is, hogy online lényegében távoli eléréssel játszd a Steames játékaid bivalyerős RTX-es gépeken!

A konzolos kínálatnál jóval több játék érhető el

Nézd meg a Steamen elérhető játékok listáját. Látni fogod, hogy a szám elég lenyűgöző, és sokkal magasabb, mint a konzolos játékok esetében. Emellett a Steamen a régebbi játékok terjesztése is trend, ezáltal az idősebb játékosok nosztalgia-igényét kiszolgálva, és persze meglovagolva a legújabb retro trendeket. Így újra élvezheted a videojátékok széles választékát, amelyekkel évekkel ezelőtt játszottál. Ráadásul ezeket a játékokat felújítva is gyakran kiadják. Ez azt jelenti, hogy némelyiküket frissítik és frissítik, hogy újabb gépeken is fussanak.

A videojátékok megvásárlása és lejátszása mellett a Steamen a szoftver néhány más funkcióját is használhatod. Szinte minden héten felajánlunk néhány játékot kisebb áron. Emellett vásárolhatsz néhány ajándékkártyát is, amelyek segíthetnek az új játékok vásárlásához szükséges pénzeszközök összegyűjtésében, illetve meglepheted vele barátaidat is. Ezenfelül ajándékok széles skáláját kaphatod meg, ha rendszeresen vásárolsz és játszol ezen a játékplatformon. Ha összehasonlítjuk a játékok beszerzésének és megvásárlásának régimódi módjaival, akkor el kell ismernünk, hogy ez egy sokkal jobb és hatékonyabb módszer.

Steam-megosztás

A kedvenc játékaid megosztása egy másik személlyel most már Steamen keresztül lehetséges. Nem arra gondolunk, hogy el kell menned a barátodhoz egy CD-vel. Most már online is megteheted, a Steam számos lehetőséget kínál a közös játékra, a közvetített játékra, de még arra is, hogy akár mobilon hozzáférj egyes játékokhoz. Az egyetlen hátránya ennek a helyzetnek, ha lehet ilyet mondani, hogy egyszerre csak egy játékos játszhat a játék egy példányával. Ez azonban nem feltétlenül kell, hogy visszalépés legyen. Mindenesetre vitathatatlan tény, a játékok online megosztása sokkal egyszerűbb, mint fizikailag.

Összefoglalás

A Steam tehát nem megy még a süllyesztőbe, bár tudjuk, hogy mindig vannak, akik mindent temetnek. Mi azt látjuk, hogy a Steamnél a vásárok olyan hatékonyak, mint egy kaszinó online üdvözlő bónusza: folyamatosan bevonzza az új játékosokat, és közben meg is tartja azt, aki már felhasználó. Valószínű, hogy most is fut egy Steam vásár, szóval mindenképpen nézz át, hátha valamely régi kedvenced épp kedvező áron vehető meg.