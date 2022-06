Soha nem ért még ennyit a diákigazolvány

A Z generáció tagjai nyitottak a tudatos fogyasztásra: a vásárlásaik során rendszerint figyelik és értékelik a kedvezményeket. Egy jó ajánlat azonban számukra már nem elég! Azok a márkák érnek el leginkább hozzájuk, amelyek személyre szabott, különleges, online ajánlatokkal rukkolnak elő. Ezekre a megváltozott igényekre reagál a díjnyertes, a Start it @K&H inkubátorprogramban fejlődött Diverzum innovációja, amely hazánkban egyedülálló módon köti össze a fiatalokat a márkákkal. Közben pedig nemcsak a márkahűségüket erősíti, hanem ahhoz is tippeket ad a TikTok-on, hogy még felelősebb vásárlókká válhassanak.

Az eMarketer 2021 májusában közzétett kutatása alapján a Z generáció sokkal nyitottabb a fogyasztói és pénzügyi tudatosságra, mint a többi generáció képviselői. Ezek a fiatalok, az első vásárlást követően azokhoz a márkákhoz válnak leginkább hűségessé, amelyek valamilyen extra szolgáltatással rukkolnak elő, például személyre szóló ajánlatokkal és kedvezményekkel. Ezekre a megváltozott fogyasztói igényekre reagál a Start it @K&H inkubátorprogramban fejlődött Diverzum. Az egyik rangos hazai startup versenyen, az ötlet fázisú indulók között nemrég első helyezést elérő csapat egy olyan Magyarországon hiánypótló innovációt indított el, ami összeköti a Z generáció diákjait az általuk kedvelt márkákkal, méghozzá diákkedvezménnyel. A felhasználók személyre szabott, pénztárcakímélő, sehol máshol nem elérhető ajánlatokat és kedvezményeket kapnak, amelyek a márkahűségüket is erősíthetik egy-egy brand irányába. A csapat emellett a fenntarthatóság iránt is elkötelezett: a legnagyobb cégek mellett a fenntartható, hazai márkákat is igyekeznek megmutatni és elérhetővé tenni a fiatalok számára.

TikTok-on hívják fel a figyelmet a tudatosságra

A GrowwDigital 2021-es adatai alapján a magyarországi TikTok-felhasználók 47 százaléka a 18-24 éves korosztályba tartozik, de a felület népszerű a 25-34 évesek körében is (26 százalék). A Diverzum csapata küldetésének tekinti, hogy ezeket a fiatalokat segítse a még tudatosabb vásárlói döntések meghozatalában, ezért saját gyártású videókat osztanak meg, amelyekkel körültekintőbb fogyasztói magatartásra ösztönzik őket. Többek között az alábbi tippekkel:

ne dőlj be a csábításnak!

Akciók, limitált kiadású és épp elfogyóban lévő termékek láttán hajlamosak vagyunk olyan dolgokat is megvásárolni, amelyekre nincs szükségünk. Mielőtt bármit megvennénk, alaposan gondoljuk át, hogy tényleg használni fogjuk-e az adott terméket, vagy csak azért vonzó számunkra, mert éppen féláron kapható, limitált kiadású, esetleg azt próbálják elhitetni velünk, hogy miénk lehet belőle a legutolsó darab.

gondold át, biztosan a minőség miatt vagy-e márkahű

Az úgynevezett megerősítő torzítás vásárláskor is működik: azaz csak azokat a tényezőket vesszük figyelembe, amelyeket meggyőznek abban, hogy a kedvenc márkánk termékei a legjobbak. Így hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni, hogy az onnan vásárolt árucikkek néhány viselés után esetleg kikopnak vagy kiszakadnak. Vásárlás előtt ezért érdemes feltenni a kérdést: tényleg bevált az adott márka, vagy csak megszokásból vásárolsz újra és újra ugyanonnan?

A Diverzumnak a jövőre vonatkozóan is ambiciózus tervei vannak. „A céljaink listáján szerepel, hogy további fenntartható és kedvelt márkákat tegyünk elérhetővé. A tőkebevonást követően pedig egy külföldi pilot projektet szeretnénk elindítani és a csapatbővítéssel, valamint egy okostelefonos applikáció létrehozásával is tervezünk” – fogalmazott László Miklós, a Diverzum társalapítója.

A K&H Csoport

