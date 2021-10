Smart money hozza mozgásba az induló magyar vállalkozásokat

Az első vállalkozásukat elindító cégvezetők és startup alapítók számára számos, nemzetközi szinten is jelenlévő sikeres magyar vállalatcsoport története nyújt inspirációt. Ezen történetek közé sorolhatjuk a Cafe Frei sikersztoriját is, mely jelenleg Magyarország egyik vezető franchise kávézó hálózataként 8 országban több mint 60 kávézót irányít, mind franchise, mind saját üzemeltetésű működési struktúrában. A kávézó hálózat résztulajdonosainak családi érdekeltségi körébe tartozó TLF Capital egy olyan tőkebefektetéssel és üzleti mentorálással foglalkozó, 100%-ban családi tulajdonú befektetési holding, amely innovatív vállalkozásokat igyekszik segíteni, hogy a hazai, és adott esetben a nemzetközi piacok szereplőivé válhassanak az élelmiszeripar, az FMCG vagy akár az egészségipar területein.

„Egy fiatal vállalkozó esetében a hazai, vagy éppen a külföldi tanulmányok, adott esetben multinacionális vállalati környezetben vagy saját vállalkozásban szerzett gyakorlati tapasztalat alapvető pillérei lehetnek egy induló vállalkozás sikerének megalapozásában. Eddigi tapasztalataim szerint az egyik legtöbbször előforduló kérdéskör egy alapító számára, hogy hogyan tudna vállalkozása minél hamarabb nemzetközi piacra belépni és globális márkává fejlődni. Azonban véleményem szerint mindaddig amíg, egy induló vállalkozás nem rendelkezik egy kellően megalapozott „proof of concepttel”, vagyis bizonyított üzleti koncepcióval saját hazai piacán, addig a külföldi piacra való belépés sikeressége is limitáltabb lehet, hiszen úgy vélem, hogy egy adott vállalkozásnak már egy stabil üzleti működésre van szüksége ahhoz, hogy kidolgozhassa egy nemzetközi piacra való belépés vagy megjelenés stratégiai modelljét. Viszont itt egyből felmerül az a kérdés is, hogy miként lenne érdemes egy üzleti koncepció hazai sikerességét mérni?” – mondta Langár Bence, a TLF Capital Zrt. alapító-vezérigazgatója.

„A TLF Capital befektetési politikájának egyik missziója és szolgáltatásainak alappillére éppen a hazai expanzió olyan strukturált előkészítése, mely elengedhetetlen része a külföldi piacokon való megjelenésnek is. Figyelembe kell venni, hogy nem minden üzleti modell, termék, szolgáltatás vagy koncepció alkalmas arra, hogy nemzetközi porondon is próbára tegye magát – a külföldön való megjelenés nagyon sok üzleti, gazdasági és társadalmi paraméter közös együtt állásának eredménye. Ugyanakkor, ha egy vállalkozás által kifejlesztett termék vagy szolgáltatás csak hazánkban nyújt a fogyasztóknak megoldást, az egyáltalán nem csökkenti az adott termék vagy szolgáltatás mögött álló know-how értékét. A külföldi sikertől függetlenül is bátran mondható eredményesnek, hiszen a siker mindenkinek mást jelent. Éppen ezért fontos, hogy az alapító által definiált üzleti siker a befektetőnek is ugyanazt jelentse” – hangsúlyozta Langár Bence. Hozzátette: „A TLF Capital többek között a hazai és akár a nemzetközi piacon való megjelenésben is igyekszik támogatni a saját vállalkozásukat elindító cégvezetőket és startup alapítókat mind tőkebefektetéssel, mind üzleti mentorálassal, különösen az FMCG és egészségügyi ipar területein. Ezek azok a kiemelt szakterületek, ahol az alapító elméleti és üzleti tapasztalata, valamint kiterjedt szakértői kollégái a legmagasabb tudást és segítséget képesek megadni.”

„Hazánkban számtalan egyedi és kreatív üzleti ötlet, ígéretesen induló vállalkozás van. A klasszikus pénzügyi befektetés mellett nekik elsősorban smart money-ra van szükségük” – tette hozzá a közgazdász. Az újonnan megjelenő fogalom a startupok világában éppen azt az intelligens tőkét jelenti, amely nemcsak forrást kínál, hanem tudást ad és értéket teremt az elkötelezett kezdő vállalkozóknak. Langár Bence éppen ezen üzleti filozófiára alapozva hívta életre a TLF Capitalt. A családi vállalkozás angyalbefektetőként, saját forrásból támogat induló hazai vállalkozásokat. A társaság a tőke, a kiterjedt portfólió tapasztalat és a saját kapcsolati rendszer mellett azonban éppen akkora hangsúlyt fektet a gyakorlati üzleti tudás átadására – ezt jelenti valójában a smart money koncepciót.

A TLF Capital saját pénzével is támogatja az újonnan indult vállalkozásokat, valamint igyekszik arra sarkallni a külföldi tanulmányokat végezett vállalkozókat is, hogy az ott megszerzett szellemi tőkét kamatoztassák együtt itthon, ahogy a társaság alapítója teszi a mai napig. A TLF Capital akár több száz millió forint tőkével és tudással segíti a startvonalon álló cégek alapítóit, hogy az elképzeléseiket és álmaikat megvalósíthassák.

A TLF Capital Zrt. egy tőkebefektetéssel és üzleti mentorálással foglalkozó, 100%-ban családi tulajdonú befektetési holding. A társaság Magyarország angyalbefektetőinek és üzleti tanácsadóinak egyikeként támogatja az innovatív vállalkozásokat, elsősorban az FMCG, az egészség- és szolgáltatóipar területén. A TLF Capital Zrt. egyedi termékeket vagy szolgáltatásokat kínáló, értékteremtő vállalkozásoknak nyújt komplex, több iparágra is kiterjedő tudást és stabil anyagi hátteret, hogy segítségünkkel meghatározó piaci szereplőkké váljanak.