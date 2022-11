Saas, Paas, Iaas: a felhőalapú szoftverekről röviden és érthetően

Ma már a vállalatok egyre nagyobb része áll át felhőalapú szoftverekre és alkalmazásokra. Rengeteg (fizikai) tárhely, költség és időbeni megtakarítással jár ugyanis, ha igyekeznek minél több munkafolyamatot a felhőbe költöztetni. Nem beszélve a felhőalapú szolgáltatások felhasználóbarát működéséről. Ilyen felhő alapú vállalati, üzleti szolgáltatások a gyakran hallott SaaS, PaaS és IaaS is. De mik is ezek pontosan? A sok, nehezen emészthető technikai leírás alapján nem könnyű megérteni. Cikkünkben arra törekedtünk, hogy minél érthetőbben adhassuk át ezeknek a jelentését.

SaaS

Kezdjük talán a legegyszerűbbel! Az SaaS a Software as a Service rövidítése. Olyan szoftvereket, alkalmazásokat takar, amelyek telepítéséhez és használatához nem szükséges saját, helyi szerver. Az alkalmazásokat ugyanis a felhőből lehet elérni, cloud platformokon keresztül lehet dolgozni velük. Általában üzleti ügyfelek számára nyújt ideális megoldást kis tőkével rendelkező start up-ok, rövidtávú projektek vagy ritkán használt programok esetén. Előnye, hogy az esetleges technikai problémával a felhasználónak nem kell foglalkoznia, azt a gyártó kezeli. Ugyanez vonatkozik a szoftver frissítésére is.

PaaS

A SaaS társa a Paas, ami a Platform as a Service rövidítése. A szoftver szintén a felhőben érhető el. Feladata, hogy egy úgynevezett keretrendszert biztosítson a szolgáltatás fejlesztők számára különböző alkalmazások létrehozását lehetővé téve. Szintén arról van szó, hogy a használatához nem szükséges helyi szerver, operációs rendszer. Minden elvégezhető a felhőben, ott használható a program és az általa létrehozott alkalmazások is.

IaaS

Az IaaS az Infrastructure as a Service mozaikszava és ahogy a nevében is benne van, felhőalapú infrastruktúraként üzemel. Helyet kap benne szerver, operációs rendszer, tárhely és hálózat egyaránt. Egyfajta önkiszolgáló rendszerként működik, egy adatközpont minden részét tartalmazva, csak felhő alapon, tehát nincs szükség az eszközök beszerzésére fizikailag. A felhasználása is igen egyszerű, hiszen habár nagyon összetett rendszerről beszélünk, egyetlen felületen érhető el és használható.

Mindezek egy integrált vállalatirányítási rendszer részét is képezhetik, amelyekkel sokkal hatékonyabbá tehetők a vállalatok munkafolyamatai. Ilyen ERP rendszereket szolgáltat az Acterra International Kft. is.