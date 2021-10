Ruha, bútor, ketyere: elment a kedvünk tőle

Az iparcikkes boltokat már aládúcolás tartja. A 120 ezer bolt harmada nagy bajban. És szeptember végén el is dugták a pénztárcájukat a vásárlók. Étekféleségre, benzinre, gyógyszerre ugyan sokkal többet költünk, de az iparcikkes boltokban sokkal kevesebbet vásárolunk. A drágulás is letolja a mérleget.

A vásárlásainkat a hagyományos boltokban hétről-hétre mutató heti monitoros statisztika szeptember 4 és október 1 között 8,7%-os többletet mutat a járvány előtt 2019-es esztendő azonos időszakához képest, ami gyakorlatilag a szeptemberi mérleget vetíti előre. Első pillantásra tetszetős a mutató, pedig nem egészen az.

A nyári hónapokban ez a mutató még 11-12% környékén járt, de egy héttel korábban is 10% feletti emelkedést jelzett. De hát a 7-8% környékén mozgó boltos infláció miatt a szeptember vége a nulla környékére húzta a növekedés mérlegét a hagyományos boltokban, amelyen a webáruházak csak egy keveset tolhattak felfelé (pénzünk közel 90%-át a hagyományos boltokban költjük el).

A háziasszonyokat azonban az izgatja leginkább, mennyit is tudnak vásárolni kilóban, literben, darabban, így áll össze a bevásárlólista. Persze, alaposan méricskélik az árakat is, van is mit, hiszen a kettő együtt szabja meg, milyen mélyen kell a pénztárcába túrni.

Nos, a webáruházakkal együtt számolva áprilistól augusztusig minden hónapban mennyiségben (szakzsargonban volumenben) mérve is feljebb kúszott a boltos világ. De a szeptember visszahúzta a mérleget, értékben és mennyiségben is. Így volt ez egyébként 2020-ban is, akkor augusztustól mínuszba is csúszott a boltos világ, a mennyiséget, volument nézve.

Mindebből úgy látszik, a vásárlók lendülete szeptemberben összességében is alább hagyott a boltokban.

Az iparcikkes boltokat csak az aládúcolás tartja össze

Ja, hogy miért? A tartós forgalomesés veszteséget is jelent, amit ott görgetnek maguk előtt a hagyományos boltok, már aki bírja. A 30% környékén dráguló benzin és az élelmiszerek áremelkedése is elszívja a pénzt az iparcikkes boltoktól, miközben körükben is megjelentek a nagyobb számokat mutató árcédulák. És munkaerő sincs elég. A webáruházak is elszívták az iparcikkes piac egy szeletét, úgy tűnik, végleg. Mindez 40 ezer iparcikkes boltot kényszerít nehezített akadálypályára:

heti monitor havi bontás üzlettípusok változás TEÁOR (3 jegy) TEÁOR (4 jegy) szeptember 4 – október 1 egyéb háztartási cikk textil, vasáru, festék, üveg, szőnyeg, fal-, padlóburkoló, villamos háztartási készülék, bútor, világítási eszköz -24% kulturális, szabadidős cikk könyv, újság, papíráru, zene-, videofelvétel, sportszer, játék -1,3% egyéb, máshova nem sorolt áru ruházat, lábbeli, bőráru, illatszer, dísznövény, állateledel, óra-, ékszer, foto-, optika, ajándékozási cikk, műtárgy, használt cikk -2,3% KSH, heti monitor, online kasszaadatok (folyóár), előző év azonos időszakához képest, hagyományos boltok (webáruház, valamint gyógyszer, gyógyászati termék, nélkül), TEÁOR 3 (heti monitoros) és 4 számjegyű (havi) bontások

És ez még semmi

És hogy mi tartja össze az iparcikkes boltokat. Például az már korábban látszott a megszaporodott “rögtön jövök” táblákból, hogy nyilván a legkisebbre szorították a létszámot.

De 2019-hez képest mindenütt csökkent a piacuk, amit sokáig nehéz tartani:

iparcikkes boltok 2020 éves 2021 január -augusztus 2021/2019 ruházat -25% +13% ↓ bútor, műszaki cikk -12% -18% ↓ könyv, újság, papíráru -25% -7% ↓ számítástechnika, egyéb iparcikk -4% -1% ↓ használt cikk -25% +5% ↓ KSH, kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához képest, 2021/2019: változás iránya a járvány előtti szinthez képest

(blokkk.com)