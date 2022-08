Richter-vezérigazgató: 10 százalékkal nőhet idén a nyereség

Árfolyamhatás nélkül, a működési környezet változatlansága esetén idén 10 százalékkal nőhet a Richter nyeresége forintban számolva, az árbevétel növekedése biztosan kétszámjegyű lesz – mondta Orbán Gábor vezérigazgató a gyógyszeripari vállalat második negyedéves eredményeit értékelő sajtótájékoztatón szerdán Budapesten.

Az idei kilátásokról azt mondta: az árfolyamkörnyezet folyamatosan átalakulóban van, ezzel együtt minden piacon az eredeti terveik szerint tudnak haladni.

A logisztikai és ellátási láncot érintő kockázatok nőttek, ugyanakkor a helyzet menedzselhető – fogalmazott.

A vezérigazgató rámutatott arra, hogy a 360 milliárd forintot (+21,6 százalék) meghaladó hathavi konszolidált árbevétel 81 százalékát a gyógyszergyártási szegmens adta. Ezen alapul a profitabilitás – mondta, jelezve: tovább folytatódott a kiemelt termékek súlyának növekedése az árbevételben, így az jelenleg meghaladja a 60 százalékot. A társaság árbevétele Ukrajnán kívül minden régóban nőtt.

Orbán Gábor ismertette: a kiemelt termékek között a cariprazine árbevétele 33,1 százalékkal 60,77 milliárd forintra nőtt, a csontképződést serkentő teriparatide-é 60 százalékkal 9,23 milliárd forintra. Az Evra fogamzásgátló tapasz megduplázta az árbevételét, 11,8 milliárd forintra. A központi idegrendszerre ható cariprazine az első fél év végére 48 országban volt elérhető világszerte.

Kitért arra, hogy a kedvező árfolyamkörnyezet több mint 29 milliárd forinttal segítette a negyedéves bevételt, az egyszeri mérföldkő bevételek 8,6 milliárd forintot tettek ki.

Az orosz-ukrán konfliktusról azt mondta: az orosz piacon továbbra is tartják magukat a küldetésükhöz, a betegek ellátásához, a vényköteles piacon meghatározó a Richter szerepe. Humanitárius segítséget nyújtottak a háborús konfliktus rászorulóinak és a lakosságnak. Áprilisban újraindulhattak az ukrán szállítások, előrefizetéssel dolgoznak a bizonytalan helyzet okán, az eddig eladott gyógyszerek árát a partnereik kifizették, nincsen kintlévőségük – mondta.

Az orosz patikai forgalom volumene nőtt, rubelben 30 százalékkal, az áremelések és a rubel felértékelődése is segítette a bevételek növekedését. Az árbevétel fele fedezett, a fennmaradó részre fedezeti ügyleteket kötöttek – jelezte a vezérigazgató.

A kutatás-fejlesztésre az árbevétel 10,3 százalékát fordították, az előző év azonos időszakihoz hasonlóan, a tulajdonosi szerkezet nem változott.

Bogsch Erik, az igazgatóság elnöke arról számolt be, hogy a kutatás-fejlesztésre és a piachálózat kiépítésére jelentős összeget fordítottak az elmúlt évtizedekben, ezeknek köszönhető a cég profitabilitása. A magyarországi árbevétel kevesebb mint 10 százalékot tesz ki a teljes bevételből, és ennek a nyereségessége is alacsonyabb a többi piacénál.

A szerdán közzétett gyorsjelentés szerint az elemzői várakozásokat meghaladóan nőtt a Richter árbevétele és nyeresége: az árbevétel 23,7 százalékkal 192,9 milliárd forintra, az adózott nyereség több mint duplájára, 77,1 milliárd forintra nőtt április-júniusban az előző év azonos időszakához képest. A Richter részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek. Az elmúlt évben a legmagasabb árfolyama 9185 forint, a legalacsonyabb 6310 forint volt.(MTI)