Rentingo.com: tovább nőhetnek a fővárosi albérleti díjak az idén

További áremelkedésre számít a budapesti albérletpiacon a Rentingo.com, a közösségi albérletkereső platform előrejelzése szerint a bérleti díjak a második fél évre elérhetik a válság előtti szintet.

A Rentingo.com keddi elemzésében rámutatott, hogy a 2020-as látványos bezuhanást követően a koronavírus-járvány újabb hullámai egyre kevésbé befolyásolták a bérleti díjakat. A tavaly márciusi mélypont után az árak emelkedésnek indultak, decemberben már átlagosan 157 ezer forintot kértek egy budapesti albérletért, és ez a trend várhatóan 2022-ben is folytatódik.

Amennyiben nyáron tovább normalizálódik a fővárosi turizmus, és még több lakás tér vissza az Airbnb-piacra, ezzel szűkítve a hosszú távú kínálati piacot, a budapesti bérleti díjak az év második felére elérhetik a válság előtti szintet, ami átlagosan csaknem 170 ezer forintot jelent. A Rentingo.com szerint ilyen magas árakra legutóbb 2020 januárjában volt példa.

Az elemzésben arra is kitértek, hogy míg 2021-ben a magához térő gazdaság, az erősödő fizetőképes kereslet és az ingatlanárak emelkedése okozta az albérletárak növekedését, addig idén ehhez hozzájárulhat a jegybanki alapkamat emelkedése is, ami befolyásolja a bérbeadók hozamelvárását.



Megjegyezték, hogy a bérleti díjak folytatódó emelkedését leginkább a bérlők fizetőképes kereslete fékezheti, erre utaló jeleket pedig az elmúlt hónapban már lehetett látni. Példaként említették, hogy míg 2021 decemberében a kínálati árak 157 886 forinton álltak, a keresleti bérleti díj nem érte el a 143 ezer forintot.