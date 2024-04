Rendkívül sikeres év után folytatja a növekedési sztorit az AutoWallis Csoport

A közép-kelet-európai régió egyre meghatározóbb autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója a tavalyi 366 milliárd forintos rekordárbevétel mellett elért 20 milliárd forintos EBITDA eredménye alapján képződött osztalékalapot az intenzív terjeszkedés finanszírozására fordíthatja. A 2023-as újabb rekordév után további dinamikus növekedést tervez az AutoWallis Csoport, melyet megújuló Igazgatóság stratégiai vezetésével irányíthat tovább a menedzsment az éves rendes közgyűlést követően.

Április 26-án tartja éves rendes közgyűlését az AutoWallis Nyrt., melyen a részvényesek többek között a 2023-as rekordnyereség felhasználásáról, valamint az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság átalakításáról is dönteni fognak. Az AutoWallis öt évvel ezelőtt lépett a Budapesti Értéktőzsdére, mely idő alatt a vállalat a folyamatosan változó iparági és gazdasági környezet ellenére is óriási növekedést mutatott fel. Ebben a fél évtizedben az AutoWallis árbevétele négyszeresére, nyeresége tízszeresére ugrott, köszönhetően a következetesen végrehajtott növekedési stratégiának, melynek során a bővülést az organikus fejlődés mellett akvizíciók is támogatták. A régiós szinten is egyre meghatározóbb, ma már 16 országban jelenlévő autókereskedelmi és mobilitási szolgáltató tőzsdei pályafutása alatt 48 milliárd forintot vont be a tőkepiacról, több mint 10 akvizíciót hajtott végre, az általa képviselt márkák száma pedig 9-ről 24-re nőtt. A bővülés során a Csoportban dolgozók száma 270 főről közel 1400-ra emelkedett, miközben a vállalat vezetése is jelentősen kibővült. Az AutoWallis Csoport a következő években tovább kívánja folytatni a növekedési sztorit, ezért a vállalatot a tervek szerint a sikerekben bizonyított menedzsment irányítja továbbra is, a megújuló, az AutoWallis Wallis Csoporton belül elért kiemelkedő helyzetét jobban tükröző Igazgatóság stratégiai irányítása mellett. Az éves rendes közgyűlésen a részvényesek arról határozhatnak, hogy Müllner Zsolt elnök, valamint Ormosy Gábor vezérigazgató mellé olyan új Igazgatósági tagok kerüljenek, akik az elmúlt évtizedekben jelentős hazai és nemzetközi tapasztalatokat szereztek részben szintén tőzsdei vállalatoknál, többek között vállalatvezetés és akvizíciók területén. A közgyűlési előterjesztések alapján az Igazgatóságba kerülhet Vaczlavik Ferenc, az AutoWallis gazdasági igazgatója, Veres Tibor, az AutoWallis fő tulajdonosának, a Wallis Csoportnak az elnöke, a Wallis Csoport képviseletében Mező Gyula vezérigazgató, Buday Bence vezérigazgató-helyettes, valamint Karvalits Ferenc stratégiai vezérigazgató-helyettes. A közgyűlésen a Felügyelőbizottság tagjává választhatják Deme Gézát, az AutoWallis legnagyobb intézményi befektetőjének, a Széchenyi Alapok Zrt-nek az elnök-vezérigazgatóját. A Wallis Csoport hosszú távú, stratégiai befektetésként tekint az AutoWallis Nyrt-re és a menedzsment eddig is sikeres munkáját elismerve expanziós terveit az Igazgatóság új tagjainak jelölésével is támogatja – mondta el Veres Tibor, a Wallis Csoport fő tulajdonosa.

Az AutoWallis részvényesei a közgyűlésen döntenek a társaság tavalyi beszámolójáról és a nyereség felhasználásáról is. Mint a február 29-én közzétett gyorsjelentés alapján ismeretes, az AutoWallisnak 2023-ban is rekord árbevétele és nyeresége volt: a növekedést tavaly is akvizíciók támogatták az organikus bővülés mellett, így a már döntően régiós jelenlétű vállalat 366 milliárd forintos árbevételt és 20 milliárd forintos EBITDA-t ért el, az egy részvényre jutó nyeresége pedig 21 forint fölé emelkedett. Az AutoWallis Igazgatóságának javaslata, hogy az eredmény kerüljön tartalékba, azt a további növekedés finanszírozására használják fel a Wallis Csoport által 2024. január 26-án végrehajtott 5,7 milliárd forint összegű készpénzes tőkeemeléssel együtt. Az AutoWallis több pénzügyi mutató esetében már tavaly meghaladta a 2025-re korábban kitűzött célokat, és tovább halad a növekedési pályán, ezért a társaság a tervek szerint májusban bemutatja frissített stratégiáját és célszámait, valamint osztalékpolitikáját. A növekedés fő iránya a nemzetközi terjeszkedés lehet, ezért a társaság létrehozza az AutoWallis Csoport nemzetközi üzletfejlesztésért felelős alelnöki pozíciót, melyre május 1-től a vállalatcsoport fejlődésében és növekedésében elért kimagasló sikerei elismeréseként Andrew Prest-et kérte fel. Az általa betöltött eddigi Nagykereskedelmi üzletág igazgatói pozícióért a jövőben Bihari Pál, az AutoWallis Distribution ügyvezető igazgatója felel. Antal Péter a Kiskereskedelmi üzletág vezetőjeként tovább folytatja eddig is sikeres munkáját, kizárólagos fókusszal dolgozhat az üzletágának nemzetközi terjeszkedésén és a hatékonyságot javító belső projekteken. Székely Gábor a továbbiakban a jelenleg is betöltött befektetői kapcsolatok (IR) és ESG igazgatói munkájára fókuszál, melyben eddig is jelentős sikereket ért el a tőkepiaci jelenlét, az ESG kihívások teljesítése, továbbá zöld finanszírozások megszervezése terén.

Az AutoWallis Igazgatósági tag jelöltjei

Veres Tibor 1986-ban szerzett közgazdász diplomát a Moszkvai Állami Egyetemen, majd 1989-ben alapította meg a Wallis Csoportot, melynek a mai napig többségi tulajdonosa és elnöke. A Wallis Csoport 35 éves hazai és nemzetközi tevékenysége során kiemelt régiós pozíciót alakított ki a kereskedelem és ipar számos területén. Veres Tibor sikeres vállalkozói, vállalatvezetői és befektetői pályája során számos nagynevű vállalat létrejötténél, sikerre vitelénél volt jelen. A teljesség igénye nélkül ide sorolható a WING Csoport, a Praktiker, a Graboplast, a Pannon GSM, a Milton Bank, a Market Zrt., az Index, a Danubius Rádió, továbbá a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis és Alteo is. Jelenleg a WING Csoport és Graboplast Igazgatóságának, illetve a magyarországi UNICEF kuratóriumának tagja. Mező Gyula 1989-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki karán okleveles villamosmérnöki képesítést szerzett, majd 1993-ban a Budapesti Corvinus Egyetemen mérnök-közgazdászként végzett. 1990-ben kezdte szakmai pályafutását a DuPont de Nemours Hungary Kft-nél, ahol ügyfél-, informatikai- és marketing szolgáltatások területeken töltött be vezető pozíciókat. 1994-től négy éven keresztül a Leo Burnett Kft. pénzügyi igazgatója volt, majd 1998-tól 8 éven át a Citibank Zrt.-nél előbb kontrolling igazgatói, majd CFO pozíciót töltött be. 2007-től 2008-ig az EnergoSolar Magyarország Kft. gazdasági igazgatójaként dolgozott. Az elmúlt 15 évben a Wallis Asset Management Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese, 2015-2023 között az Alteo Nyrt. Igazgatósági tagja, 2018-tól az Igazgatóság elnöke volt. Jelenleg a Wallis Asset Management vezérigazgatója, továbbá a Graboplast Zrt. és a FoxPost Zrt. Igazgatóságának, a Praktiker Kft. Felügyelőbizottságának is tagja. Karvalits Ferenc Tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte, majd később New York-ban a Columbia Egyetem International and Public Affairs karán gazdaságpolitika menedzsment MSc végzettséget szerzett. 1990-ben lépett a bankári pályára, 1996-tól a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője, 1998-tól 2001-ig ügyvezető igazgatója, az igazgatótanács tagja volt. Ezt követően a Wallis Zrt. vezérigazgató-helyettesi posztját töltötte be 2002-ig, majd 2002 és 2005 között annak Igazgatósági tagja volt, egyúttal a CIB Bank társvezérigazgatója. 2005-ben először az FHB Bank Igazgatóságának tagja, majd a bank elnöke lett. 2007 és 2013 között a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért felelős alelnöke, a Monetáris Tanács tagja. 2013-tól a Wallis Asset Management Zrt. stratégiai Igazgatója volt, emellett pedig 2014-től a Venturio Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., majd a PERION Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. munkájában vett részt stratégiai tanácsadóként, cégvezetőként. 2023 végétől a Wallis Asset Management stratégiai vezérigazgató-helyetteseként végzi feladatait. Jelenlegi pozíciója mellett a WING Igazgatóságának és a Graboplast Felügyelőbizottságának tagja. Buday Bence A Budapesti Corvinus Egyetem Vezetés és Szervezés Tanszékén szerzett közgazdász diplomát, később kitüntetéssel végezte el az INSEAD MBA képzését Szingapúrban és Franciaországban. Szakmai pályáját a McKinsey & Company budapesti irodájában kezdte, ahol számos iparágban – többek között bankszektor, telekommunikáció, gyógyszeripar – segítette nagyvállalatok stratégiaalkotását és transzformációját Magyarországon és Európa több országában. 2016-2019 között a Vodafone Magyarországnál töltött be igazgatói pozíciókat kereskedelmi területeken, majd a UPC Magyarország felvásárlását és a vállalat integrációjának megtervezését irányította. 2020-tól 2023-ig a Wallis Autómegosztó Zrt. vezérigazgatója volt, majd 2023 márciusban csatlakozott a Wallis Asset Management Zrt.-hez transzformációs igazgatóként, jelenleg a vállalat vezérigazgató-helyettese. Tagja a WING Zrt. és a Graboplast Zrt. Igazgatóságának. Buday Bence jelenleg az AutoWallis Felügyelőbizottságának és Audit Bizottságának is tagja, mely tisztségeiről az Igazgatósági tagsági kinevezésével párhuzamosan lemond. Vaczlavik Ferenc Közgazdász diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Pályafutását 1998-ban a Magyar Telekomnál (Matáv) kezdte, majd a csoport leányvállalatainál látott el vezetői feladatokat Magyarországon és külföldön egyaránt. 2010-től 2014-ig a Liberty Global hazai leányvállalatánál, a Chello Central Europe-nál felelt a régióért pénzügyi igazgatóként. 2014-2018 között az AMC Networks Inc. közép-európai leányvállalatánál, az AMC Networks Central and Northern Europe-nál látta el a pénzügyi igazgatói feladatokat. 2021 óta az AutoWallis Nyrt. gazdasági igazgatója.

Az AutoWallis Felügyelőbizottság/Auditbizottság jelöltje