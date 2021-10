Rekordon a benzinárak Nagy-Britanniában

Rekordot döntöttek a kiskereskedelmi benzinárak Nagy-Britanniában.

A brit országos autóklub, a RAC hétfői beszámolója szerint az ólommentes motorbenzin literenkénti átlagára a nagy-britanniai benzinkutaknál az előző 24 órában 1,4294 font (616 forint) volt, vagyis meghaladta a 2012. április 16-án mért 1,4248 fontos eddigi rekordot.

A szervezet kimutatása szerint az átlagos kiskereskedelmi benzinár egy év alatt 28 pennyvel (121 forinttal) emelkedett, és ez azt jelenti, hogy egy átlagos családi autó 55 literes üzemanyagtartályának feltöltése most 78,61 fontba (csaknem 34 ezer forintba) kerül a 63 font körüli tavaly októberi árszint helyett.

A RAC szerint a benzinárak megugrásának fő, de nem az egyetlen oka a nyersolaj világpiaci árának emelkedése: szerepe van a drágulásban annak is, hogy Nagy-Britanniában szeptembertől áttértek a környezetkímélőbb E10-es üzemanyagfajta forgalmazására. Ebben a benzinfélében a korábbi 5 százalékról 10 százalékra növelték a bioetanol részarányát, és az etanol sokkal drágább, mint a benzin, ráadásul 52 százalékkal drágult is az E10-es benzinfajta forgalmazásának bevezetése óta.

A RAC kimutatja azt is, hogy a jelenlegi kiskereskedelmi benzinár 57 százalékát adók és illetékek teszik ki.

Simon Williams, az autóklub üzemanyag-kiskereskedelmi ügyekkel foglalkozó illetékese a hétfői beszámolóhoz fűzött kommentárjában hangsúlyozta: szerencse, hogy a nyersolaj világpiaci ára most nem olyan magas, mint 2021-ben, amikor 117 dollár volt egy hordó olaj átlagára, 28 százalékkal több, mint jelenleg.

Williams szerint ugyanakkor továbbra is nagy kérdés, hogy a benzin drágulása hol áll meg, hiszen ha az olajár eléri a 100 dollárt, a nagy-britanniai kiskereskedelmi benzinárak könnyedén literenként 1,50 fontra (csaknem 650 forintra) emelkedhetnek.



Nagy-Britanniában az utóbbi hetekben komoly üzemanyaghiány is kialakult, miután a teherautósofőrök krónikus hiánya és az ebből eredő ellátási fennakadások országszerte pánikszerű üzemanyag-felvásárláshoz vezettek.A pánikvásárlások közvetlen előzményeként szeptember végén először a BP, majd több más nagy forgalmazó is bejelentette, hogy kénytelen töltőállomásokat bezárni, mert a tartályautó-sofőrök hiánya miatt nem tudja teljes hálózatát folyamatosan ellátni üzemanyaggal.A felvásárlási hullám azóta elcsitult, és a hiány is jórészt megszűnt.(MTI)