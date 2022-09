Rekordforgalmat ért el a JYSK a 2021/2022-es pénzügyi évben

Rekordforgalmat ért el a JYSK csoport az augusztus végén befejeződött 2021/2022-es pénzügyi évében, árbevételét 11 százalékkal, míg a vásárlói számát 7,7 millióval növelte, Magyarországon az árbevétele 17 százalékkal több mint 66 milliárd forintra nőtt – közölte a társaság hétfőn az MTI-vel

Kiemelték, a kedvezőtlen gazdasági és politikai hatások ellenére Európa szerte 135 új áruházat nyitottak, a 48 országban található több mint 3200 áruházban továbbra is élénk a forgalom, és a webshopjukat is sokan látogatják.

Kifejtették, a nyári hónapokban a JYSK-áruházak nagy nyomás alatt álltak, hiszen a növekvő infláció hatására kevesebb vásárló kevesebbet költött, ennek ellenére a vevők száma összességében 7,7 millióval nőtt.

Jan Bogh, a JYSK elnök-vezérigazgatója közölte, a befektetéseiket folytatják. Meglévő áruházaik felét már átalakították, tavaly 135 új üzletet is nyitottak. Mindkét lépést pozitívan fogadták a vásárlók, és ez az értékesítés volumenében is megmutatkozott.

Az elnök-vezérigazgató a jövőt tekintve optimista, hisz abban, hogy üzleti modelljük erős. Meggyőződése, hogy sikeresek tudnak maradni.

A közlemény szerint a JYSK Magyarországon a 2021/2022-es üzleti évben három áruházat nyitott, így 91 üzletben fogadják a vásárlókat. Az árbevétel 17 százalékkal, több mint 66 milliárd forintra nőtt. Az alkalmazottak száma 4 százalékkal bővült, és megkezdte működését az új logisztikai központjuk is.

Szimeiszter Sándor, a JYSK Magyarországért, Ausztriáért és Görögországért felelős country menedzsere a közleményben úgy fogalmazott, hogy a járvány és a háború komoly kihívások elé állította őket. Az időszak legfontosabb magyar vonatkozású történése az ecseri logisztikai központjuk megnyitása volt, amely jelenleg a magyar mellett a horvát, szlovén és szlovák piacokat szolgálja ki. A 200 millió eurós – 80 milliárd forintos – beruházás hivatalos megnyitó ünnepsége októberben lesz, de már most 160-an dolgoznak az épületben. Az új kollégák toborzása folyamatos, hiszen a teljes beüzemelés után 5 országot szolgálnak ki innen, amivel összesen 500 munkahelyet létesítenek.

A JYSK skandináv gyökerű nemzetközi lakberendezési kiskereskedelmi áruházlánc, több mint 3200 áruháza és webshopja 48 országban várja a vásárlókat. Az alapító Lars Larsen első boltját Dániában 1979-ben nyitotta meg. A JYSK ma már 30 ezer munkatárssal rendelkezik. A csoport forgalma a 2021/22-es gazdasági évben 4,87 milliárd euró volt. Magyarországon több mint 800 munkavállalója van és 91 üzlettel rendelkezik.

A JYSK éves jelentését november 24-én hozza majd nyilvánosságra – közölte a társaság.(MTI)