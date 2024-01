Rekorddal zárta 2023-at is a régiós szinten is egyre meghatározóbb AutoWallis Csoport

Minden üzletágában rekordot döntött a AutoWallis Csoport értékesítése 2023-ban: a régiós szinten is egyre meghatározóbb pozíciójú autókereskedelmi és mobilitási szolgáltató több mint 40 százalékkal növelte gépjármű-értékesítését, miközben a szolgáltatások területén is szép erősödést mutatott. Az AutoWallis növekedése organikusan is piaci átlagon felüli, jól mutatja, hogy a társaság stratégiája, diverzifikált szolgáltatási- és márka portfóliója még kedvezőtlen gazdasági környezetben is jól teljesít.

Ötödik rekordévét zárta 2023-ban az AutoWallis Csoport, így a társaság 2019-es tőzsdére lépése óta sikeresen hajtja végre dinamikus növekedési stratégiáját. A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalat által értékesített gépjárművek száma jelentősen, 43,5 százalékkal 44.909 darabra bővült tavaly. A legnagyobb növekedést a Nagykereskedelmi üzletág mutatta fel, miután 57,6 százalékkal 34.943 darabra növelte az eladott gépjárművek számát. A Renault Hungária 2022 októberi felvásárlásának egész éves hatása tavaly jelentkezett először, jelentősen hozzájárulva a növekedéshez (+7.743 darab gépjármű), ugyanakkor organikusan is 22,7 százalékos volt az üzletág bővülése, melyben a SsangYong (+49,1%) és az Opel (+10,2%) márkáknak volt a legkiemelkedőbb szerepe. A SsangYong Csehországban, Szlovákiában és Romániában is kimagaslóan teljesített tavaly, miközben év végén Ausztriában is elkezdődött a márka értékesítése. Az elsősorban a magyar piacon tevékenykedő Kiskereskedelmi üzletág a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére tavaly 7.907 darab új (+8,1%) és 2.059 darab használt (+13,4%) gépjárművet értékesített. Ez a teljesítmény jól mutatja, hogy az AutoWallis stratégiájában kiemelt szerepet betöltő márkadiverzifikáció még olyan évben is növekedést eredményez, amikor Magyarországon 2 százalékkal csökkent a forgalomba helyezett személyautók száma*. A Kiskereskedelmi üzletág szolgáltatási területén a szervizórák száma 9,7 százalékkal 179.809-re emelkedett, mindemellett pedig a rövidtávú gépjárműkölcsönzés területén is folytatni tudta a növekedést a tőzsde autós vállalata. A Csoport által hazánkban képviselt Sixt 5,4 százalékkal 23.733-ra növelte a bérleti események számát, a bérleti napok számának 11,2 százalékos csökkenése mellett. A Nelson Flottalízing 2023 év eleji, majd a wigo-t (korábban Share Now) Magyarországon üzemeltető Wallis Autómegosztó augusztusi akvizíciójának köszönhetően a mobilitási szolgáltatások gépjármű flottamérete négy és félszeresére (+353,7%) emelkedett, így a tavalyi évben a Csoport összesen 3.979 gépjárművel szolgálta ki ügyfeleit.

Ormosy Gábor, az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatója a 2023-as értékesítési adatokkal kapcsolatban rámutatott: a rekordszámok bizonyítják, hogy a társaság ország-, márka- és tevékenység portfoliója hatékonyan diverzifikált, így az AutoWallis még kedvezőtlen, változékony gazdasági környezetben is kiemelkedően teljesít. A vezérigazgató kiemelte, hogy az AutoWallis már 16 országban működik, 23 márkát képvisel, árbevételének több mint fele külföldről származik, így a Csoport egyre inkább régiós szereplőként tekint magára és tervezi a további növekedést. Az AutoWallis közel öt évvel ezelőtti tőzsdére lépése, és az ennek köszönhetően megvalósult forrásbevonások jelentősen hozzájárultak a növekedési stratégia sikeres megvalósításához.

* A piaci adatokat a DataHouse szolgáltatta.

