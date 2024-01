Rajtra készen a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram: tájékoztatót tartott a kereskedelmi bankoknak és a lízingcégeknek az EXIM Magyarország

Az EXIM Magyarország a mai napon 15 kereskedelmi banki partnerének és 8 lízingcégnek tartott részletes tájékoztatót a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram (BGH) 2024 termékeiről és az igénylés folyamatáról. A 200 milliárd forint többletforrással folytatódó program keretében a magyar vállalatok január 15-től igényelhetik a korábbinál is kedvezőbb finanszírozási feltételekkel kínált hiteltermékeket a kereskedelmi bankoknál, a lízingcégeknél, vagy közvetlenül az EXIM Magyarországnál. A BGH teljes kerete összességében 1200 milliárd forintra nőtt, amely érdemben járul hozzá a hazai gazdasági növekedés helyreállításához.

A kezdetben 700, később 1000 milliárd forintos kerettel meghirdetett Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramot 2023. februári indulása óta nagy érdeklődés övezte, és a támogatott finanszírozási eszközök iránti óriási kereslet miatt mind a vállalatok, mind a kereskedelmi bankok részéről hatalmas igény volt a folytatásra. A kormány december utolsó napjaiban meghozott döntésének értelmében pedig 200 milliárd többletforrással 2024-ben is folytatódik a BGH az EXIM Magyarországon keresztül. Az előző évhez hasonlóan a hazai vállalatok kereskedelmi bankoknál, lízingcégeknél, valamint az EXIM-nél közvetlenül is igényelhetnek finanszírozást.

Az EXIM Magyarország 2024. január 4-én tájékoztatta részletesen partnereit a hitelprogram termékeiről és az igénylés feltételeiről, amelyen 15 bank és 8 lízingvállalat vett részt. A tájékoztatón bejelentették, hogy január 15-től nyújthatják be a kis- és középvállalkozások, illetve a nagyvállalatok egyaránt az igényléseiket 10 éves futamidejű hitelre és 5 éves futamidejű lízingre, melyek kamata forintban akár 5%, euróban akár 3% is lehet.

„Alig egy hete jelentette be a kormány, hogy 2024-ben is folytatódik minden idők egyik legsikeresebb hazai hitelprogramja. Az EXIM ez idő alatt sikeresen előkészítette a program folytatásához szükséges feltételeket, így már január 15-től várjuk a vállalati igényléseket partnereinknél, illetve akár az EXIM-nél is. Célunk, hogy a hozzánk forduló hitelkérelmező vállalkozások versenyképességének javításán keresztül a teljes hazai vállalati szektor működését támogassuk 2024-ben is.” – mondta Kisgergely Kornél, az EXIM Magyarország vezérigazgatója.

Az EXIM Magyarország célja a Baross Gábor Hitelprogrammal, hogy 2024-ben is támogassa a hazai gazdasági növekedésében kulcsszerepet játszó iparágakat, valamint a fenntarthatósági és energiahatékonyági célú beruházásokat. Annak érdekében, hogy az autóipari, élelmiszeripari, gyógyszergyártó, építőipari, logisztikai, illetve a turizmus-vendéglátás és a telekommunikációs szektorok hazai szereplői ne maradjanak finanszírozási források nélkül, az EXIM által kínált beruházási hitel és lízing kamata még kedvezőbb, mint a 2023. évi programban. A termelő és szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó beruházások mellett a magyar vállalatok külföldi kifektetéseit, logisztikai-, szállítmányozási tevékenységeit, termelőeszközeik finanszírozását, illetve a fenntarthatóságot és az energiahatékonysági átállást elősegítő beruházásokat is támogatja a pénzintézet.