PwC: a vezérigazgatók 73 százaléka a gazdasági növekedés lassulására számít

A vezérigazgatók 73 százaléka szerint a gazdasági növekedés üteme világszerte csökkenni fog a következő tizenkét hónapban. Ennek ellenére 60 százalékuk nem tervez létszámleépítést és 80 százalékuk a munkavállalók javadalmazását sem csökkentené – derül ki a nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó cég, a PwC davosi Világgazdasági fórumon bemutatott Globális vezérigazgató felméréséből, melyben 105 ország 4410 vezérigazgatója vett részt a múlt év utolsó hónapjaiban.

A vezérigazgatók csaknem 40 százaléka úgy véli, hogy vállalata egy évtized múlva nem lesz gazdaságilag életképes, ha a jelenlegi úton halad tovább.

A PwC MTI-hez eljuttatott összefoglalója szerint Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság vezető üzletemberei a globális növekedéshez képest kevésbé optimisták saját országuk növekedését illetően, ellentétben például az Egyesült Államok, Brazília, India és Kína cégvezetőivel.

A vezérigazgatók 60 százaléka azt állítja, hogy a következő tizenkét hónapban nem tervezi a munkaerő létszámának csökkentését. A túlnyomó többség – 80 százalék – pedig azt jelezte, hogy a tehetségek megtartása és a munkaerő elvándorlásának mérséklése érdekében nem tervezi az alkalmazottak javadalmazásának csökkentését sem.

Rövid távon, a következő 12 hónapban, de a következő öt évben is 40 százalék szerint az infláció, 31 százalékuk véleménye szerint pedig a makrogazdasági volatilitás vezeti a kockázati tényezők listáját. A vezérigazgatók a következő tíz évben több közvetlen kihívást is látnak a saját iparáguk jövedelmezőségét illetően. A megkérdezett vezetők több mint fele – 56 százalék – úgy véli, hogy a változó fogyasztói preferenciák hatással lesznek a nyereségességre, csakúgy, mint a szabályozás változásai (53 százalék), a munkaerő/szakképzettség hiánya (52 százalék) és a technológiai zavarok (49 százalék).

A vezérigazgatók több mint fele – 52 százalék – számolt be a működési költségek mérsékléséről, majdnem ugyanennyien – 51 százalék – az árak emeléséről, 48 százalékuk pedig a termék- és szolgáltatáskínálat diverzifikálásáról.(MTI)