Profession.hu: idén a cégek éves összevetésben 17 százalékkal kevesebb állást hirdettek meg

A gazdasági mutatók a cégek tavalyi várakozásaihoz képest kedvezőtlenebbül alakultak, ezért visszafogták a munkaerő-toborzását: 2023 első kilenc hónapjában 17 százalékkal kevesebb állást hirdettek meg az előző év azonos időszakához képest – közölte a Profession.hu kedden az MTI-vel.

Az állásportál ugyanakkor arra is rámutatott, hogy ezzel párhuzamosan jelentősen nőtt a munkavállalói aktivitás: 59 százalékkal többen jelentkeztek a meghirdetett munkákra mint 2022 első kilenc hónapjában.

Az egy hirdetésre jutó magas átlagos jelentkezésszám egyrészt azzal magyarázható, hogy az infláció miatt megnőtt a munkakeresési kedv a jobb fizetés reményében, másrészt az elérhető, betöltésre váró állások száma csökkent. A kínálat emiatt munkáltatói szempontból bővült, míg a munkavállalók helyzetét vizsgálva valamelyest csökkent.

A közlemény szerint mivel a magyarországi cégek jelentős része tavalyhoz képest óvatosabb az új toborzásokat illetően, így egyre fontosabbá válik a meglévő munkaerő megtartása. Most a megnövekedett munkavállalói aktivitás mellett viszont ez egyre nehezebb feladatot jelent.

Arra is kitértek, hogy idén jelentősen több cég hajtott végre béremelést, a munkavállalók elismerése és megtartása érdekében.

A közlemény idézte Tüzes Imrét, a Profession.hu üzletfejlesztési igazgatóját, aki elmondta a bérezés továbbra is a vezető munkavállalói preferenciák között szerepel, annak az álláshirdetésben való feltüntetése mérhető, közvetlen versenyelőnyt jelenthet a vállalatnak. Ezt egyre többen ismerik fel, ez pedig megmutatkozik a bérinformációt tartalmazó hirdetések arányának változásában: 2019 után tartósan 5 százalék körül mozgott a bérezést tartalmazó álláshirdetések aránya, amely 2022 májusára 12 százalékra, majd egy évvel később már 20 százalékra emelkedett.(MTI)