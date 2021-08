PM: a Standard&Poor’s is megerősítette Magyarország adósbesorolását

A három nagy hitelminősítő közül a Standard&Poor’s (S&P) felülvizsgálta eddigi besorolását, és megerősítette a BBB besorolást, valamint a stabilnak minősített kilátást: a Fitch-hez hasonlóan a válság közepette is erősnek ítélte meg a hitelminősítő hazánk teljesítményét, stabilitását és válságkezelési stratégiáját – közölte a Pénzügyminisztérium szombaton az MTI-vel.

A közlemény szerint a péntek este kiadott értékelésében a S&P elemzői elismerték Magyarország 2021-ben megvalósult lendületes gazdasági visszapattanását, amelyet gazdasági és költségvetési tényezők, valamint a kedvező külső pozíció is erősít. Az elemzők méltatják a magyar vakcinabőséget és a hatékony oltási programot, melyek hozzájárulnak a járvány elleni védekezéshez és a gazdaság újraindításához.

A S&P elemzői rögzítik: felminősítést hozhat, amennyiben a magyar gazdasági növekedés továbbra is nemzetközileg kiemelkedő szinten teljesít. Mint írják: ehhez mindenképp az uniós források hatékony felhasználására van szükség, a gazdasági túlhevülés, valamint a külső egyensúlytalanság elkerülése mellett. A fentieken túl az államháztartási kiadások dinamikus konszolidációja is előrelépést hozhat Magyarország hitelminősítői megítélésében – hangsúlyozta a pénzügyi tárca.



A hitelminősítő kiemeli, hogy mivel a jelenlegi költségvetési stimulus rövidtávon, az európai uniós források jó ütemű érkezése pedig középtávon járul hozzá a növekedéshez, biztató fejlődési pálya lehetősége előtt áll a magyar gazdaság – írta a PM.(MTI)