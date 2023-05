Pénztárszövetség: milliárdokat hagynak veszni a pénztártagok

Milliárdokat hagynak veszni a pénztártagok, pedig kis odafigyeléssel megkaphatnák a személyi jövedelem adójukból (szja) a 150-280 ezer forintos visszatérítést – hívta fel a figyelmet az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) az MTI-nek csütörtökön küldött közleményében a május 22-i szja-bevallási határidő közeledtével.

Kiemelték, hogy az szja-bevalláshoz tartozó nyilatkozat kevesebb mint egy perc alatt kitölthető, ennek elmulasztásával mégis évente több milliárd forint adóvisszatérítésről mondanak le a nyugdíj-, illetve egészségpénztári tagsággal rendelkező magánszemélyek, pedig ezek a pénzek az öngondoskodást szolgáló számláikat gyarapíthatnák.

Az ÖPOSZ kifejti: a NAV az adózók számára elkészítette a bevallástervezetet, amelyet az ügyfélkapu-regisztrációval rendelkezők az eSZJA portálon tudnak megnézni. Az önkéntes nyugdíj- vagy egészségpénztári tagsággal, nyugdíj-előtakarékossági számlával, vagy nyugdíjbiztosítással rendelkezőknek nemcsak a befizetendő, vagy visszaigényelhető adójukat célszerű ellenőrizniük, hanem dönteniük kell az öngondoskodást szolgáló befizetések után járó adóvisszatérítésről is – hívta fel a figyelmet a szövetség közleményében.

Az adózóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy melyik számlájukra érkezzen az önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári befizetésekre összesen járó, legfeljebb 150 ezer forint kedvezmény. A pénztári tagság mellett nyugdíjbiztosítással, illetve nyugdíj-előtakarékossági számlával is rendelkezőknél akár a 280 ezer forintot is elérheti az szja-visszatérítés – jelezték.

Nagy Csaba, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének elnöke a közleményben ismertette: tavaly a 2021. évi szja-ból 25,1 milliárd forintot térített vissza az állam, ami jócskán elmaradt a nyugdíjpénztári befizetések után elméletben járó 27,3 milliárd, illetve az egészségpénztári befizetések után szintén elvben igénybe vehető 9,9 milliárd forint 37,2 milliárdos összegétől. Bár ez a 12 milliárd forintot meghaladó differencia a valóságban minden bizonnyal kisebb, hiszen bizonyos esetekben – például a családi adókedvezmény miatt – nem érvényesíthető a visszatérítés, mégis igen jelentős összeget hagynak veszni a pénztártagok – tette hozzá a szakember.(MTI)