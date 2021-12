Otthon Centrum: megugrott a kereslet az építési telkek iránt, és az árak is jelentősen emelkedtek

Megugrott a kereslet a családi ház építésére alkalmas telkek iránt: az Otthon Centrum közreműködésével az év első kilenc hónapjában 20 százalékkal több teleket adtak el, mint egy évvel korábban, az árak azonban ennél is gyorsabban, a legtöbb településen 30-50 százalékkal drágultak – közölte az ingatlanforgalmazó cég szerdán az MTI-vel.

Hozzátették, hogy a legnépszerűbb településeken – Érden, Debrecenben, valamint Cegléden – akár másfélszeres is lehet az áremelkedés.

A közlemény szerint továbbra is a fővárosban a legdrágább telekhez jutni, például a III. kerületben 65 ezer forintot kértek négyzetméterenként a családi, illetve ikerház építésre alkalmas telkekért, de hasonló a helyzet Buda többi kerületében is.

A Budapesthez közeli településeken is több tízezer forintos négyzetméterárak voltak jellemzők az idén, Budakeszin és Solymáron 30 ezer, Érden 25 ezer, Diósdon 20 ezer, míg a távolabbi településeken 5-10 ezer forint közötti fajlagos ár volt jellemző a megkötött adásvételeknél – áll a közleményben.

A Balaton-parti településeken és a nagyvárosokban is gyakran 50 százalékot meghaladó áremelkedés a jellemző. Az itt kialakult árszint a fővárosi agglomeráció, illetve a külső budapesti kerületek telekáraival vetekszik.

Példaként említik, hogy a népszerű Balatonlellén akadt telek, amely négyzetméterenként 50 ezer forintért kelt el, de Siófokon is minimum 25 ezer forint volt a családi ház vagy nyaraló építésére alkalmas építési telek fajlagos vételára. A legkeresettebbek továbbra is a vízparthoz közel található telkek, illetve azok a 40-50 éve épült önálló üdülőházak, amelyek helyére a bontást követően a családi ház vagy nyaraló építhető.



A közlemény szerint a drágulási trendet nemcsak a kereslet növekedése hajtja, hanem az is, hogy az agglomerációs településeken az elmúlt években a növekvő népességszám jelentős terhelést okozott, ezért egyre több önkormányzat igyekszik korlátozni az új beépítés lehetőségét. Ezt jellemzően a telkenként építhető lakásszám szűkítésével, és a minimálisan kialakítható új telkek méretének megnövelésével érik el.(MTI)