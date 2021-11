Otthon Centrum: a fiataloknak csupán a 37 százaléka képes a lakásvásárlást készpénzből finanszírozni

A fiataloknak csupán a 37 százaléka képes a lakásvásárlását készpénzből finanszírozni, de ők is feltételezhetően külső tőketámogatás segítségévél, esetükben jellemzően a családi háttér jelenti a bankot, ezzel szemben az idősebb generációk 62,5 százaléka tudja készpénzben, hitel nélkül megoldani lakásvásárlását – közölte az Otthon Centrum az MTI-vel.

A közleményben Soóki-Tóth Gábor, az ingatlanközvetítő hálózat elemzési vezetője elmondta a fiatalok életkorukból adódóan kevesebb megtakarítással rendelkeznek; piaci hitelt a fiatalok 35 százaléka vett fel, míg a fennmaradó 28 százalék valamelyik családtámogatási kedvezmény igénybevételével jutott ingatlanhoz.

Az Otthon Centrum a 30 év alatti korosztály lakásvásárlási szokásait elemző kutatásában azt is megállapította, hogy a hitelt felvevő fiatalok 58 százaléka tisztán piaci alapút választott 2021-ben, míg a hitelt családi otthonteremtési kedvezménnyel (CSOK) kombinálók aránya 20,7 százalék volt. Mindezek mellett a fiatalok 9 százaléka még a Babaváró hitelt is felhasználta. Az egyedül Babaváró hitelt igénylők aránya viszont mindössze 1,4 százalék volt az ingatlanközvetítő hálózat idei tapasztalatai szerint.

Soóki-Tóth Gábor a közleményben arra is rámutatott, hogy 2021-ben az Otthon Centrum közvetítésével lakást vásárló 30 év alatti ügyfelek leggyakrabban használt házat vásároltak, arányuk elérte a 44 százalékot, míg téglalakást 26, panelt 22,5 százalék választott.

Összehasonlították az adatokat az idősebb generációk vásárlási szokásaival és kiderült, a fiatalok az idősebbeknél nagyobb arányban vásároltak házat, illetve panellakást, míg téglaépítésű lakást kevésbé.



A fiatalok a leggyakrabban, 19,3 százalékban az agglomerációt választották lakóhelyül, Budapesten arányuk valamivel kisebb, csak úgy, mint vidéken a megyei jogú városokban. Az ötezernél kevesebb lakossal rendelkező településeket a korosztály 16,3 százaléka, míg külső pesti kerületekben a korosztály 14,5 százaléka vásárolt ingatlant – olvasható az Otthon Centrum közleményében.(MTI)