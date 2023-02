Otthon Centrum: a Dél-Dunántúlon tavaly 13 500 ingatlan adásvétele történt

A Dél-Dunántúlon az Otthon Centrum (OC) becslése szerint tavaly 13 500 ingatlan-adásvétel történt, ezáltal a régió várhatóan ismét utolsóként végez az országrészek között – közölte az OC kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a Dél-Dunántúlon már 2021-ben is a régiók sorában a legkevesebb, 15 500 adásvétel történt, arányaiban egyedül ez a régió nem éri el a 10 százalékot a tranzakciók országos részesedésből (9,7 százalék).

Az ingatlanközvetítő hálózat régiókat összegző sorozata a Dél-Dunántúl múlt évét elemezte.

A közleményben idézik Soóki-Tóth Gábort, az Otthon Centrum elemzési vezetőjét, aki elmondta, számításaik szerint a régióban a legtöbb adásvétel Pécsen volt 2022-ben, mintegy 2200. A régióban tranzakciószámban Kaposvár és Siófok következik 750 becsült adásvétellel. Szekszárdon, Tolna vármegye legnagyobb városában 440 adásvétel, míg az ötödik helyen végző Komló esetében 420 adásvétel történt tavaly.

Rámutattak, hogy az 1000 embernél népesebb településeken 4-36,5 ezrelék között váltakozik a 2022-re becsült tranzakciószám lakosságra vetített értéke. Az első öt helyen a Balaton déli partjának települései végeztek, az ott élők számához képest itt volt a legnagyobb forgalom az ingatlanpiacon. Balatonlelle 36,5 ezrelékkel lett első, amelyet Zamárdi, Siófok, Balatonszemes és Balatonberény követett. Öt ezrelék alatti szintet Somogyszob, Bóly és Pogány településnél becsült az Otthon Centrum.

Az árakat tekintve a három megyei jogú város – Pécs, Szekszárd, Kaposvár – között az Otthon Centrum adatai alapján nincs jelentős különbség, csupán a Balaton-parti városok emelkednek ki a régió települései közül, amelyek iránt nemcsak helyi, de országos kereslet is mutatkozik, ez magyarázza az átlag feletti árszintet.

Az OC ismertetése szerint a téglalakások négyzetméterára Pécsett 407 ezer forint, Szekszárdon és Kaposváron 380 ezer forint volt tavaly. A panellakásoknál szintén Pécs vezet átlagosan 450 ezer forinttal, míg Szekszárdon és Kaposváron ugyancsak 380 ezer forint a négyzetméterár középértéke.

A régióban nem a megyei jogú városok voltak a legdrágábbak, hanem a Balaton déli partjának települései, kiváltképp Siófok. A Balaton-parti településen egy téglalakás négyzetméterára tavaly elérte az egymilliós határt. De a panellakásoknál is vetekszik a fővárossal Siófok, ahol az átlag 888 ezer forint volt négyzetméterenként.(MTI)