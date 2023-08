Ötszörösére nőtt a Waberer’s nettó eredménye a második negyedévben

A Waberer’s International Nyrt. 175,9 millió euró árbevételt ért el a második negyedévben, ami 1,5 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest, nettó eredménye 2,5 millió euróról 15,1 millió euróra emelkedett – tette közzé a szállítmányozó társaság hétfőn a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Az első féléves eredmények alapján a menedzsment megemelte a társaság eredményvárakozását (EBIT) 33 millió euróról a 37-40 millió euró közötti sávba.

A tájékoztatás szerint a kamatfizetés, adózás és amortizáció előtti nyereség (EBIDTA) 26,1 százalékkal, 27,4 millió euróra nőtt a második negyedévben az egy évvel korábbihoz képest.

Az idei első hat hónapban a csoport árbevétele 352,6 millió euró volt, 6,2 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A nettó eredmény ötszörösére emelkedett, 25,5 millió euró lett, míg egy évvel korábban 4,2 millió euró volt. Ugyanebben az időszakban az EBITDA 34,2 százalékkal 51,0 millió euróra nőtt az egy évvel korábbi 38,0 millió euróról.

A megemelt EBIT-várakozások nem tartalmazza az áprilisban bejelentett egyik tehergépjármű-gyártó céggel kötött peren kívüli egyezség egyszeri pozitív pénzügyi hatását – idézte a közlemény Barna Zsolt elnök-vezérigazgatót.

A cégvezető a jelentésben kiemelte: az árbevételnél is nagyobb ütemben javuló eredményesség mögött a hatékonyság növekedése, a minőségi logisztikai szolgáltatások iránti növekvő piaci igény, valamint a kiemelt ügyfelek igényeire testreszabott szolgáltatásokra épülő stratégia áll.

Hozzátette: a vállalat folyamatosan dolgozik azon, hogy a jövőben tovább tudja diverzifikálni tevékenységét, és olyan további növekedési lehetőséggel rendelkező piaci szegmensekbe lépjen be, mint a vasúti és a tengeri szállítmányozás vagy a régiós országok logisztikai piaca.

A Waberer’s célja, hogy a jelentősen bővülő hazai vidéki ipari központok logisztikai kiszolgálásába is még jobban bekapcsolódjon, és regionális szinten is meghatározó vállalattá fejlődjön a komplex logisztikai szolgáltatók között – idézte a közlemény a cégvezetőt.

A társaság három üzletága közül a nemzetközi fuvarozási szegmens (ITS) első féléves árbevétele 7,3 százalékkal 218,8 millió euróra nőtt.

A regionális kontrakt logisztika szegmens (RCL) árbevétele 2,5 százalékkal bővült 101,6 millió euróra az első fél évben a visszaeső kiskereskedelmi forgalom miatt csökkenő megrendelési volumenek ellenére. A cég közlése szerint ezt a járművek fogyasztáscsökkentésével valamint felszabaduló raktárkapacitások új ügyfelekkel történő megtöltésével, a gyártástámogató logisztikai tevékenység, továbbá a konténerszállító terület javuló teljesítményével ellensúlyozták.

A biztosítási szegmens árbevétele az első fél évben 8,9 százalékkal 39,6 millió euróra emelkedett, miközben az alacsony kárhányad, valamint a kedvező kamatkörnyezet hatására magasabb pénzügyi eredmény mellett tovább tudta javítani teljesítményét.

A Waberer’s részvényeivel a Budapesti Értéktőzsdén a prémium kategóriában kereskednek. Tőzsdezárás előtt egy órával a részvényt 2200 forinton jegyezték, pénteki értékénél 2,3 százalékkal magasabban. Az elmúlt egy évben a papír legmagasabb árfolyama 2310 forint, a legalacsonyabb 1710 forint volt.(MTI)