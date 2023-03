OTP Ingatlanpont: bővülés után szűkülhet az alkulehetőség a használt lakások piacán

Az OTP Ingatlanpont legfrissebb használtlakás-értékesítési adatai töretlen tendenciaként mutatják az alku lehetőségének bővülését, már több mint egy éve a vevők a meghirdetési ár egyre nagyobb részének elengedését tudják elérni, azonban a következő hónapokban ez szűkülhet az elemzők szerint – közölte az OTP Ingatlanpont csütörtökön az MTI-vel.

A változást a kereslet alakulásával magyarázták, a tavaszi hónapokban ugyanis rendszerint több az érdeklődő, mint az év elején. A közlemény szerint az alkupozíciók szűkülését okozhatja az is, hogy az eladók a téli pangás miatt visszavettek az árakból. Az OTP ingatlanpont adatai szerint december eleje és február vége között az utolsó meghirdetett ár 7,2 százalékát lehetett alkuval megtakarítani, míg az előző negyedévben 6,6 százalékot, 2 éve pedig mindössze 4,1 százalékot.

Az alkulehetőség sok körülménytől függ a közlemény szerint, a települések méretével például fordítottan arányos. Községekben 8,9 százalék, a fővárosban viszont csak 3,3 százalék alkudható le, de az ingatlanok típusa szintén befolyásolja a lehetőségeket.

A családi házak eladóinak pozíciói például még erősödhettek is, mert az energiaárak miatti félelmek nem igazolódtak be, így ezek az ingatlanok most kissé megint népszerűbbek. Főképp ott tartják jobban az árukat, ahol kisebb a választék írták.

Budapesten a panellakások is megőrizték az értéküket, ami arra utal, hogy a fővárosi lakáspiac válságálló, hamarabb túlesik a válságokon, mint az ország más részei – tették hozzá.(MTI)