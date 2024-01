OTP: erősen húzhatnak a kelet-közép-európai régió értékpapírpiacai az idén

Erősen húzhatnak a kelet-közép európai régió értékpapírpiacai az idén, a legnagyobb profitnövekedés a feltörekvő részvénypiacokon várható, és az amerikai kamatemelési ciklus vége, illetve a dollárerősödés megakadása is hátszelet jelenthet nekik – közölték előrejelzésükben az OTP Elemzési Központ és az OTP Global Markets szakértői pénteken.

A kelet-közép európai régió globálisan továbbra is a legolcsóbb, tavaly sok félelemre rácáfolt, a lengyel választás kimenetele pedig aktívan hozzájárulhat ahhoz, hogy a régió ismét felülteljesítsen ebben az évben – tették hozzá a közleményben.

Közölték: a szektorokat tekintve idén is jelentős profitnövekedést ígér például az egészségügy, amely defenzív és a mesterséges intelligenciából is profitálhat, a vártnál erősebb gazdasági növekedés esetén pedig jól ki lehet használni az ipari szektor ciklikusságát.

Tardos Gergely, az OTP elemzési központjának vezetője szerint 2024-ben várhatóan az Egyesült Államok gazdasága lassul, az európai gazdaság pedig élénkülhet, de mindkét nagygazdaságban historikus összevetésben alacsony maradhat a növekedés, különösen az Egyesült Államok esetében erősek a negatív kockázatok.

Magyarországon az elemzés szerint 2024-ben újraindul a növekedés, a kevésbé ellenséges külső környezet mellett ebben érdemi szerepe lesz a már növekvő reálbérek és a csökkenő kamatszint miatt élénkülő fogyasztásnak. Idén 2 százalék feletti ütemben bővülhet a bruttó hazai termék Magyarországon.

Az OTP Bank elemzői alapvetően stabil forintárfolyamra számítanak az év első felében, ugyanakkor a külső kockázatok mellett a csökkenő kamatkülönbözet, a gazdasági növekedés élénkítését célzó kormányzati programok, vagy az EU-val szembeni feszültségek erősödése is gyengítheti a forintot.

Az elemzés szerint a jegybank az infláció gyors csökkenése miatt ismét gyorsíthat a kamatcsökkentések ütemén 2024 elején. A magas szintre ugró reálkamatok és a gyenge belső kereslet miatt akár a korábbi 75-100 bázispontos jegybanki alapkamat-csökkentéseknél érdemben nagyobb lépés is elképzelhető lenne. Ugyanakkor a forint stabilitásának fontossága miatt a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a nyári 100 bázispontos lépések térnek vissza az első negyedévben. Az év végéig kedvező esetben 5,5 százalékig csökkenhet az irányadó kamatszint.

A befektetések között kiemelik: a kötvények esetén érdemes a rövidebb futamidejű értékpapírok között keresgélni. A magyar lakossági befektetők számára változatlanul a speciális lakossági kötvények jelentik a legvonzóbb lehetőséget forintban. Az euróban és dollárban történő diverzifikáció megvalósításához pedig a régiós államkötvények kínálnak kellően vonzó hozamokat vállalható kockázatok mellett. Hasonlóan érvényes ez a régiós vállalatok által kibocsátott euró- vagy dollárkötvényekre, amelyek az európai vagy amerikai társaikhoz képest magasabb hozamot fizetnek. Mindkét eszköz alkalmas ráadásul a forint gyengülésének irányába mutató kockázatok részbeni lefedésére – jegyezték meg.(MTI)