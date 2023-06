OTP: egyre óvatosabbak és megfontoltabbak a hiteligénylők

Egyre óvatosabbak és megfontoltabbak a hiteligénylők, ma már kevesebben vennének föl kölcsönt, mint egy éve – közölte az OTP szerdán az MTI-vel.

Felmérésük szerint a 25 és 54 év közöttiek csaknem fele kérne hitelt, ha nem tudna egy váratlan kiadást saját forrásból fedezni, arányuk több mint 10 százalékponttal esett vissza egy év alatt. A hitelfelvétel céljában nincs változás, a legtöbben gépkocsit vennének belőle, bár ezt is egyre többen elhalasztanák. A második legnépszerűbb hitelcél a lakásfelújítás, ezután a háztartási gép vásárlása és a lakáskorszerűsítés következik. Személyi kölcsönt csak a legszükségesebb dolgok beszerzésére kérnének az ügyfelek, eddig csaknem 47 százalék nyújtott be kérelmet legalább egyszer – írták.

Az OTP a csökkenő pénzügyi tartalékokkal magyarázza a hitelfelvételi hajlandóság visszaszorulását, tavalyhoz képest ugyanis 3 százalékkal kevesebben, 100-ból 23-an nyilatkoztak úgy, hogy a saját megtakarításaikból tudnának finanszírozni egy hirtelen kiadást. Kevesebben vannak azok is, akik családtagokhoz, barátokhoz fordulnának pénzügyi segítségért, és szükség esetén majdnem ugyanannyian vállalnának több munkát, mint ahányan személyi kölcsönt igényelnének – tették hozzá.

A 2023. márciusi kutatásban 1088-an vettek részt, a felmérés reprezentatív – olvasható a közleményben.(MTI)