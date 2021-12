OTP: 2021-ben a lakáspiacon a forgalom és az árszint is 10-15 százalékkal nőhet

Az idei év egészét tekintve a lakáspiacon kétszámjegyű (több mint 10 százalékos) árnövekedés várható, a forgalom pedig a 2020-as 15 százalékos csökkenéssel nagyjából megegyező mértékű bővülést követően elérheti a 155 ezret – derül ki az OTP Jelzálogbank legfrissebb Lakóingatlan Értéktérkép elemzéséből.

Az MTI-nek kedden eljutatott közlemény szerint az elemzés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) első három negyedéves adatait vette alapul, amelyek éves összevetésben országosan 11 százalékos drágulást mutatnak.

Hozzátették, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az első negyedévben 17 százalékos, míg a második három hónapban egyharmados forgalomnövekedés látszik, a tavalyi év hasonló időszakával összevetve. A megyei jogú városokban és a kisebb városokban Budapestnél ismét jobban, 12 százalékkal, illetve 15 százalékkal nőttek a lakásárak, a fővárosban 5 százalékos volt az áremelkedés üteme.

A közlemény szerint bár tavaly sokkoló volt a lakáspiac rövid, március-áprilisi befagyása, összességében inkább csak megtorpant a már amúgy is lassuló növekedés, hogy aztán idén – döntően állami ösztönzők hatására – új erőre kapjon.



Kiemelték, a koronavírus hatására nem alakult ki valódi válsághelyzet a lakáspiacon, inkább a vevői preferenciák változtak meg látványosan, miközben a magyar gazdaság meglepően jól átvészelte a kizökkenést, és a hitelpiac jól teljesít továbbra is.Az idén bevezetett számtalan támogatási forma fennmaradásáig, de akár 2022 végéig nem is azonosítható olyan jelentős kockázat, ami biztosan fordulóra késztetné a jelenleg pozitív irányú piaci mutatókat – emelték ki.Közölték, a járvány hatására egyrészt sokan újragondolják lakhatásuk minőségét, vagy módosítanak elvárásaikon, illetve megtakarításaik elköltésekor az otthonteremtés került első helyre, és ezek mind a keresletet élénkítik. Emellett az erősödő inflációs félelmek, és az elindult kamatemelés mellett is még olcsó hitelek szintén lakásvásárlásra ösztönöznek.Ugyanakkor jelezték, bár sokakat elbizonytalaníthat a lakásvásárlástól az, hogy hét év folyamatos, európai szinten is egyedülállóan meredek áremelkedés után idén tovább száguld a lakáspiac, a jelenlegi támogatások és kamatkörnyezet vonzereje igen nagy lehet.(MTI)