Oroszországban ismét 14 ezer fölé emelkedett az új fertőzöttek száma, ezért visszaállítottak korábban már feloldott korlátozásokat

Oroszországban február 13. óta először emelkedett ismét 14 ezer fölé az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. Moszkvában emiatt vasárnaptól visszaállítottak korábban már feloldott korlátozásokat.

Az orosz operatív törzs szombati közleménye szerint az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt egy nap alatt 14 723-mal 5 208 687-re emelkedett. A kimutatott esetek száma szerda óta nagyjából ezerrel nő naponta. Ilyen magas számokat legutóbb február közepén-március elején regisztráltak.

Vasárnap a legtöbb új esetet Moszkvában (7704), Moszkva megyében (953) Szentpéterváron (862), Nyizsnyij Novgorod megyében (184) és Voronyezs megyében (165) észlelték. Az orosz fővárosban december 24. óta nem diagnosztizáltak ennyi fertőzöttet.

A napi növekmény országos szinten vasárnap 0,28 százalék volt, az új esetek 16,1 százaléka volt tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 280 922-re, a halálos áldozatoké 357-tel 126 430-ra, a felépülteké pedig 9166-tal 4 801 335-re emelkedett.

A betegek számának növekedése miatt Moszkvában június 20-ig munkaszünetet rendeltek el a fővárosi infrastruktúra fenntartása szempontjából létfontosságú intézmények, valamint a hadiipari és stratégiai vállalatok kivételével. Vasárnaptól az éttermek és szórakozóhelyek éjjel 11 és reggel 6 között nem fogadhatnak vendégeket. Bezártak a bevásárlóközpontok gyerekmegőrző szobái, gyorsétkezde-udvarai, csakúgy, mint a városi parkokban működő szabadidős létesítmények.



A moszkvai hatóságok azt javasolták a városban működő intézményeknek és cégeknek, hogy a még nem beoltott alkalmazottjaik, valamint a 65 évnél idősebb és krónikus beteg munkatársaik közül minél többet, de legkevesebb a munkaerő 30 százalékát küldjék vissza távmunkába. Az időseket felkérték, hogy tartózkodjanak az utazástól, a város lakóit pedig arra, hogy tartsák be a járványügyi óvintézkedéseket, és oltassák be magukat.A moszkvai hatóságok vasárnap közölték, hogy elmarad a fővárosi középiskolák hagyományos június végi közös ballagási rendezvénye a Gorkij parkban. A színházakra, mozikra és múzeumokra vonatkozó korlátozásokat nem szigorították. A nézőtéri kapacitást továbbra is csak félig szabad kihasználni, a maszkviselet kötelező.Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 142,7 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 420 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 556 266 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.(MTI)