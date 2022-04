Online juthatnak hitelhez a CIB Bank kisvállalati ügyfelei

Már bankfióki látogatás nélkül is vehetnek fel hitelt a CIB Bank egyes kisvállalati ügyfelei, miután számukra is elérhető a teljesen online igénylés lehetősége bizonyos hiteltermékek esetén. A Magyarországon eddig egyedülálló szolgáltatás révén az ügyfelek akár egy nap alatt az egyedi igényeikhez igazodó finanszírozáshoz juthatnak, kedvező kondíciók mellett.

Új mérföldkőhöz ért digitális fejlesztéseinél a CIB Bank: idén márciustól a pénzintézet meglévő kisvállalati ügyfelei teljesen online folyamatban – az igényléstől egészen a folyósításig – juthatnak finanszírozáshoz. A magyar piacon elsőként bevezetett szolgáltatás az első lépcsőben a Vario eseti- és folyószámlahitelnél érhető el, ám az érintett konstrukciók körét fokozatosan bővíteni tervezi a pénzintézet. A digitális finanszírozási konstrukciók valódi üzleti értéket képviselnek a kisvállalkozások számára is, hiszen pont ennél a termékkörnél van üzleti jelentősége a gyorsaságnak és a rugalmasságnak – az ügyintézés során is.

Az online hiteligénylés feltételei többek közt, hogy a vállalkozás legalább 10 hónapja működjön, legalább hat hónapos aktív számlaforgalma legyen a CIB Banknál, és rendelkezzen az elektronikus csatornák – CIB Bank Mobilalkalmazás, CIB Bank Online – egyikével.

Az online hiteligénylés segítségével tehát adott a lehetőség arra, hogy az igénylés, az egyeztetés, a dokumentáció, a szerződés, majd végül a folyósítás is digitális csatornán keresztül történjen, vagyis egyáltalán nincs szükség arra, hogy az ügyfél felkeresse a bankfiókot. A fejlesztés révén így a folyósítás akár egy napon belül megtörténhet, a folyamat közben a vállalkozások személyre szabott ajánlatot kapnak a pénzintézettől. A CIB Bank az online igénylés bevezetéséhez kapcsolódóan 50 százalékos kedvezményt ad a hitelhez kapcsolódó kezelési költségből is az első évre, mindezt az egyébként is kedvező 0% kamatfelár mellett.

„A járványhelyzetben különösen fontosnak bizonyult, hogy a digitálisan intézhető ügyek köre minél szélesebb legyen a kisvállalati ügyfelek számára is, ezért vezettük be a teljesen online hiteligénylési folyamatot egyes termékeinknél. A hazai szolgáltatók közül a CIB Bank biztosítja elsőként a piacon ezt a gyors, hatékony és kényelmes ügyintézést lehetővé tevő megoldást, ez bizonyítja elkötelezettségünket a digitalizáció és a magas színvonalú szolgáltatások iránt. Meggyőződésünk, hogy ez az innovatív megoldás is hozzájárul ahhoz, hogy a CIB Bank tovább erősítse pozícióit a kisvállalatoknak nyújtott szolgáltatások piacán” – nyilatkozta a szolgáltatás bevezetése kapcsán Fetter István, a CIB Bank Kisvállalati Divíziójának vezetője.

Az új szerződések száma alapján a kelet-magyarországi régióban igényelték a legtöbb hitelt 2021-ben a CIB Bank kisvállalati ügyfelei, és – kizárólag a banki hiteleket figyelembe véve – a szerződéses volumen alapján is a keleti régió végzett az élen. Az ágazati megoszlást vizsgálva a kis- és nagykereskedelemé volt a legnagyobb szelet, amelyet az ingatlanágazat és az építőipar követett. A legnagyobb átlagos hitelösszeget – közel 25 millió forintot – a mérnöki tevékenységeket végző vállalkozásoknál érte el az üzletág.

A múlt évben a CIB Bank közel 2000 kisvállalati ügyfele igényelt új hitelt a pénzintézetnél, és a teljes kihelyezett hitelösszeg több mint 50 százalékkal nőtt a megelőző évihez képest. Ehhez a kimagasló növekedéshez hozzájárultak a Széchenyi Kártya Program GO! hiteltermékei is, melyek tavaly július óta érhetők el a CIB Banknál. Az egy ügyfélre jutó átlagos hitelösszeg is emelkedett 2021-ben, és megközelítette a 13 millió forintot. Ez a növekvő tendencia idén is folytatódhat a Vario hitel teljesen online igénylési folyamatának köszönhetően.

CIB Bank

A CIB Bank az Intesa Sanpaolo Csoport leányvállalata. Meghatározó anyabanki háttérrel és több mint 40 éves tapasztalattal univerzális hitelintézetként a kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatások teljes körét nyújtja, amelyet leányvállalatai (CIB Lízing, CIB Alkusz) termékei, konstrukciói egészítenek ki. A CIB Bank országos lefedettségű fiókhálózatával áll rendelkezésére közel 415 ezer ügyfelének, miközben folyamatosan keresi az innovatív, ügyfeleire szabott megoldásokat. A CIB Bank szolgáltatásai társas vállalkozások, intézmények, önkormányzatok és egyéni vállalkozók, valamint lakossági ügyfelek számára egyaránt elérhetők. A bankfiókok mellett rendkívül sokféle elektronikus csatorna is az ügyfelek rendelkezésére áll pénzügyeik gyors és kényelmes intézéséhez, mint például a CIB Internet Bank, a CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás vagy az eBroker információs és értékpapír-kereskedési rendszer.

Az Intesa Sanpaolo-ról

Az Intesa Sanpaolo Olaszország vezető bankcsoportja, a családok, a vállalkozások és a reálgazdaság pénzügyi szolgáltatója, amely erőteljes nemzetközi jelenléttel bír. Az Intesa Sanpaolo egyedülálló üzleti modelljének köszönhetően tölt be vezető szerepet Európában a vagyonkezelés, a befektetésvédelem és a pénzügyi tanácsadás területén, nagy hangsúlyt fektetve a digitális és fintech szolgáltatásokra. A bankcsoport teljes mértékben sajáttulajdonú termékeire támaszkodik a vagyonkezelés és a biztosítás területén, amely kiemelkedő hatékonyságot és rugalmasságot biztosít számára. A bankcsoport fenntarthatóság, társadalmi felelősségvállalás és a korszerű vállalatirányítás (ESG) iránti elkötelezettségét mutatja, hogy ígérete szerint 2025-ig összesen 115 milliárd euró értékben biztosít hitelforrásokat társadalmi ügyek és a zöld átállás, további 500 millió eurót pedig hátrányos helyzetű emberek támogatására, ezzel az Intesa Sanpaolo nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő módon járul hozzá a globális társadalmi kihívások kezeléséhez. Az Intesa Sanpaolo elkötelezte magát amellett, hogy 2030-ra a saját működésének, 2050-re pedig hitel- és befektetési portfóliójának károsanyag-kibocsátását nullára csökkenti. Az Intesa Sanpaolo az olasz kultúra elkötelezett mecénásaként saját múzeumi hálózatot tart fenn, a Gallerie d’Italiát, ahol a bank örökségét képező műtárgyakat állítják ki, illetve rangos kulturális projektek valósítanak meg.