Online egészségügyi szolgáltatások

Az internetnek hála ma már távkonzultációra és e-recept írásra is van lehetőségünk. Hogyan működnek ezek a szolgáltatások?

Számtalan területen könnyíti meg életünket az Internet használata, egyre több olyan dolgot tudunk elintézni otthonunk kényelméből, amire pár éve talán még nem is gondoltunk. Így van ez az egészségügyi szolgáltatások egy részével is. Nem csupán távkonzultációra, e-recept írásra van lehetőség anélkül, hogy órákig állnánk sorba vagy kimozdulnánk a lakásból, de leleteinket, beutalóinkat, receptjeinket is megtalálhatjuk a megfelelő platformon (is), ráadásul időrendben, követhetően anélkül, hogy dossziékba kellene halmozni azokat.



E-recept

Az egyik leggyakrabban használt szolgáltatás az e-recept íratás. Orvosnak és páciensnek egyaránt kényelmes, gyors megoldás, különösen, ha rendszeresen szedett gyógyszerekről van szó. Az elektronikus vény felírását követően a recept perceken belül a felhőbe kerül. Ha a felírt gyógyszereket kiváltó személy saját részre szeretné átvenni a gyógyszertárban a gyógyszereket, akkor TAJ számmal vagy elektronikus személyi igazolvánnyal (annak PIN kódjával) igazolhatja magát.

Előfordulhat, hogy valaki nem tud elmenni a gyógyszertárba. Ilyenkor egy hozzátartozó vagy segítő a páciens taj száma alapján megkapja a felírt medicinákat.

EESZT

Aki rendelkezik ügyfélkapuval – és egyre többen vannak ilyenek –, az beléphet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT), ahol nem csupán e-receptjeit, hanem beutalóit, korábbi betegségével kapcsolatos leleteit, diagnózisait, komplett kórtörténetét is megtalálhatja. Az itt fellelhető információk a páciens halála után is elérhetőek öt évig – előfordulhat, hogy erre szükség lehet.

2020 januárjától az EESZT rendszerével a magánklinikák is összeköttetésben állnak, tehát az itt történt kezelések, műtétek adatai is tárolva vannak. Ez segíthet a kezelések még jobb összehangolásában.

A rendszerhez az egészségügyi dolgozók is hozzáférhetnek, ehhez intézményi regisztráció szükséges. Így egy pácienst bárhol is kezelnek az országban, a kórtörténete a regisztrált orvosok számára elérhető.

A rendszerhez ezen kívül csatlakoznak a gyógyszertárak, a Mentőszolgálat, de különböző államigazgatási szervek is, ha ez indokolt.



Telemedicina

A személyes találkozást nem igénylő telemedicina szolgáltatások is elterjedőben vannak. Természetesen ehhez is szükség van valamilyen infokommunikációs eszközre, ahol a páciens és az orvos felveszi egymással a kapcsolatot. Ez lehet telefon, vagy valamilyen online videocsatorna, de e-mail vagy chat funkció is használható, ha például csak tanácsadásról és nem feltétlenül sürgős diagnosztikáról van szó.

A telemedicina szolgáltatások azonban nem helyettesítik mindig hatékonyan a személyes orvos-beteg találkozót, mindig meg kell fontolni, hogy milyen esetekben lehet ez elégséges. Egyértelműen súlyos esetekben forduljunk inkább valódi orvoshoz vagy hívjuk a mentőket.

Persze az is előfordulhat, hogy éppen a bizonytalanság miatt vesszük igénybe ezt a fajta megoldást, és telefonon vagy videokonzultáció során kapunk tanácsot, vagy ott irányítanak a megfelelő orvoshoz.



Összegzés

Az emberek többsége nem szeret órákat tölteni az orvosi rendelőben, ha nem muszáj, főleg, ha csak egy receptírásról van szó. A fertőzéseknek is kevésbé vagyunk kitéve, ha más módon próbáljuk megoldani, amit lehet. Erre szerencsére több lehetőség is van a világhálónak köszönhetően, mint például az e-recept írása.