Önkéntes nyugdíjpénztárak – hasznos tudnivalók kezdőknek

A nyugdíj előtakarékosság különféle formáit manapság egyre relevánsabb megítélés övezi a folytonos gazdasági kilengések miatt. Mindannyian szeretnénk megfelelő életszínvonalat biztosítani öregkorunkra, azonban az gazdasági helyzet változásai olyan tendenciát mutatnak, ami által még a létbiztonságunk is veszélybe kerülhet végre nyugdíjba vonulunk. Nem csoda tehát, hogy egyre többen érdeklőnek a nyugdíj előtakarékossági formák iránt, viszont laikusként elég nehéz lehet eligazodni ezek között. Az egyik legnépszerűbb ilyen előtakarékossági forma pedig az önkéntes nyugdíjpénztár.

Önkéntes nyugdíjpénztár – mit is takar ez pontosan?

Az önkéntes nyugdíjpénztárról sokan még ma is tévesen az állami magánnyugdíjpénztárakra asszociálnak. Azonban lényeges különbség van a kettő között, hiszen ahogyan az a nevében is benne van, előbbi esetében egy teljesen önkéntes alapú nyugdíj előtakarékossági formáról van szó. Ez azt jelenti, hogy itt a nettó jövedelmünkből önkéntes alapon kerülnek befizetésre a rendszeres tagdíjak, amikre a hozamok épülnek majd. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nagy rugalmasságot biztosítanak számunkra, hiszen mi magunk dönthetünk a tagdíjakról – sőt, még a befizetés rendszerességének időközét is megválaszthatjuk. Itt havi, negyedéves vagy éves befizetési módok közül választhatunk a saját igényeinkhez mérten. Tehát összegezve mind a befizetések összegét, mind pedig azok rendszerességét megszabhatjuk – természetesen az adott pénztár nyújtotta lehetőségek keretein belül. Azonban itt is elmondható, hogy az állam által elismert megtakarítási formáról beszélünk, más szóval erre is jár a 20 százalékos adójóváírás. Aki részletesebben is szeretne erről tájékozódni, annak érdemes átfutni a Grantis önkéntes nyugdíjpénztárakról szóló útmutatóját. Mellesleg többféle pénztárból választhatunk, attól függően melyik portfóliókínálat lesz számunkra szimpatikus. Jelenleg 21 nyílt pénztár körül lehet választani. Egyszerre több pénztárnál is lehetünk tagok. Ugyanis az önkéntes nyugdíjpénztár pénztári tagságot ad, ahová mi tagdíjat fizetünk. Ebből a tagdíjból fedezik a pénztár pénzügyi szakemberei azokat a befektetéseiket, amelyeket a választott portfóliók tartalmaznak. Minden portfólió egyéni lehet, és nyugdíjpénztára válogatja milyen kockázatú és természetű csomagokról van szó. Portfólióból egyszerre többet is lehet választani, viszont ezeket egyszerre nem „futtathatjuk”. Ez azt jelenti, hogy váltogathatjuk őket, de mindig egyszerre csak egy ilyen pénzügyi csomag aktív. Mitől függenek a megfelelő portfóliók? Egyrészt az életkorunktól, az egészségi állapotunktól valamint hogy mennyi időnk van még hátra a nyugdíjig. A kiválasztott pénztárban a tanácsadók mindig ajánlanak számunkra olyan portfóliókat amelyek megfelelhetnek nekünk, viszont mi is választhatunk önként teljesen mást. Ha viszont egyáltalán nem választunk portfóliót, akkor a nyugdíjpénztár automatikusan ad olyat, ami megfelelő lehet az elképzeléseinknek. Még egy dolgot azonban érdemes megemlítenünk az önkéntes nyugdíjpénztárak kapcsán, ami miatt akkora népszerűségnek örvend. Ennél a megtakarítási formánál ugyanis 10 év lejárta után hozzáférhetünk akár a teljes megtakarításunkhoz, vagy annak hozamához is. Ezért az önkéntes magánnyugdíjpénztár azoknak is egy remek lehetőség, akik a nyugdíjas éveik szeretnénk élni a megtakarításaikkal. Anélkül tudják felhasználni a hozamokat ugyanis, hogy meg kellene szakítaniuk a nyugdíjpénztár tagságot. Vagyis egyszerre élhetünk a hozamokkal, és biztosíthatjuk a jövedelmünket egy pénztáron belül.

Hogyan működik az önkéntes nyugdíjpénztár?

Az önkéntes nyugdíjpénztárak különféle portfóliókkal operálnak, amelyek befektetési alapként szolgálnak megtakarításaink számára. Ezek olyan értékpapír csomagok, amelyek különféle kockázati besorolással bírnak. Többféle portfólió közül választhatunk, amiket váltogathatunk majd a későbbiekben. Az alacsonyabb kockázati besorolással bíró portfóliók rendkívül stabilak, bár ezeknek a hozamuk is jóval kisebb, mint a magasabb kockázatúak esetében. Akiknek már nincs túl sok idejük nyugdíjig, jobban teszik, ha inkább az előbbiek közül választanak. Azonban hosszabb távon a magasabb kockázati besorolási portfóliók is jó választást jelentenek – hiszen ezeknél az esetleges veszteség megtérül ilyenkor, ráadásul többszörös haszonra számíthatunk náluk, mint az alacsonyabb kockázatú portfóliók esetében. A portfóliók kiválasztásánál viszont mindenképp megéri segítséget kérnünk az adott pénztár pénzügyi szakembereitől, elvégre ők kezelik majd a befektetéseinket.

Összegezve tehát

Az önkéntes nyugdíjpénztár bárki számára nagyszerű befektetési lehetőséget jelent. Mivel tíz év lejárta után már élhetünk az általa nyert hozamokkal, így nem csupán nyugdíj előtakarékossági formaként érdemes tekintenünk rá. Hatékony segítséget jelenthet azon fiatalabb réteg számára is, amelynek tagjai még nem gondolnak a nyugdíjas éveikre. Legyen szó autó- vagy ingatlan vásárlásról, az önkéntes nyugdíjpénztár jó lehetőséget biztosíthat ezekre. Természetesen nem kötelező kivennünk tíz év elteltével a hozamokat, hiszen elsősorban egy nyugdíj előtakarékossági formáról beszélünk – és alaposan átgondolva valóban megéri előre gondoskodnunk a nyugdíjas éveinkről. Az állami nyugdíj csupán a töredékét folyósítja az átlag keresetünknek, így pedig elég jelentős életszínvonalbéli csökkenésre számíthatunk nyugdíjazásunk után, ha csak erre támaszkodunk. A jelenlegi gazdasági helyzetet tekintve – akár a hazai, akár a nemzetközi színtéren – jól látható milyen következményekkel jár egy nagyobb infláció. Ez a nyugdíj előtakarékossági forma tehát abszolút nyújtja azt a komplexitást, amely elengedhetetlen a mai modern világ instabil gazdasági helyzetében. Mivel az önkéntes nyugdíjpénztár teljesen függetlenül működik az államtól ezért jóval stabilabb megoldásokat kínál. Ebből adódóan biztosan lehet számítani az előre kikalkulált hozamokra, ami sok esetben jelentős nyugdíj kiegészítést jelenthet. Az önkéntes nyugdíjpénztár egyébként a FIRE mozgalom híveinek is hasznos lehet. Vagyis azoknak, akik szeretnének különféle megtakarításokból és lekötésekből idő előtt nyugdíjba menni. Vagyis még fiatalon. Mivel tíz év után kivehető a hozam ezért számukra is előnyös. Nem csak emiatt, hanem a kedvező árfekvés miatt is kifejezetten ajánlott fiatalok számára, ugyanis ez az egyik olyan megtakarítási forma, amely már havi pár ezer forinttól elérhető.