Ömlött a vállalatok pénze a bankokba, tízezer milliárd feletti a betétjük

Meredeken emelkedett ősz a vállalatok bankban tartott pénze. Decemberben valósággal felrobbantak a céges betétek. Ez ugyan januárban visszaállt, de még így is tízezer milliárd forintnál nagyobb az állomány. A cégeknek a bankok hajlandóak magasabb kamatot fizetni, mint a lakosságnak, így aztán a lekötött betétek összege is szépen hízik.

A vállalatok bankokban elhelyezett pénze 11852 milliárd forintot tett ki tavaly decemberben. Bár már 2020. decembere is a bőséges forrásokról szólt, így is 40 százalék feletti növekedés jellemezte a betéteket a 2020 decemberi 8420 milliárd forinthoz képest. Májushoz képest négyezer milliárd forint felett alakult a vállalati pénztömeg növekménye, aminek a döntő része az év végén halmozódott fel. Csak decemberben másfél ezer milliárd forintot tett ki a vállalati betétek emelkedése. Ez a növekedés viszont részben csak átmeneti volt, januárban szinte ugyanannyival csökkentek a vállalati betétek, mint amennyivel decemberben növekedtek. Viszont így is 10638 milliárdot tett ki az év első hónapjában a vállalatok által bankban parkoltatott pénzt – derül ki a Bank360.hu elemzéséből.

A cégek a betett összeg 32 százalékát kötötték le januárban, ez a pénz pedig szinte kizárólag az éven belül lekötött vállalati betétekbe áramlott. Ilyen lekötésekre átlagosan 3,31 százalékot kaptak a vállalatok, ami jelentős növekedést jelenít meg az egy évvel korábbi 0,48 százalékhoz képest. Ez a tavaly decemberi 2,75 százalékos kamathoz képest 56 bázispontos emelkedés.

Így tehát a tavaly novemberben beinduló nagy kamatemelések, ha nem is teljes mértékben, de nagy részben érvényesültek a vállalati betéteknél. November elejétől a jelenleg irányadónak számító egyhetes betéti kamatot ugyanis az MNB 2,5 százalékkal emelte január végéig. Ugyanakkor a vállalati látra szóló betétek emelkedése ehhez képest jóval szerényebb volt, januárban 0,19 százalékra emelkedett a decemberi 0,15 százalékhoz képest.

A vállalati lekötött betétek viszont így is jelentősen kedvezőbb ajánlatot jelenítenek meg a lakossági lekötésekhez képest. A lakosság számára az éven belüli lekötött betétek átlagkamata 2,08 százalék volt tavaly decemberben, és meg ez az alacsonyabb átlagos érték is csak a betétek nagyjából 5 százalékát érintette. A vállalatok ezzel szemben több mint 1 százalékponttal magasabb kamatra számíthattak, amivel a cégek jelentős része, 32 százaléka élt is – írja a Bank360.hu.