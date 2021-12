Olaszország második legnagyobb hitelközvetítőjét vásárolta fel a Duna House cégcsoport

A Duna House Group 70 százalékos tulajdonrészt szerzett az olasz HGroup cégcsoportban, a jövőbeli opciós lehetőségekkel pedig akár 100 százalékra nőhet a Duna House részesedése az olasz hitelközvetítőben – közölte a cég az MTI-vel.

A HGroup cégértéke elérheti a 40-45 millió eurót, a vételár első részlete 11,3 millió euró, ez az akvizíció lezárásakor esedékes.

Az országos lefedettségű, Bergamo központú HGroup, a cégcsoport leányvállalatán, a Credipass-on keresztül csaknem 1000 pénzügyi szakértővel Olaszország második legnagyobb hitelközvetítője a hálózati méret alapján, és a tervek szerint jövőre az első lesz. Az olasz cégcsoport jelentős biztosításközvetítési tevékenységet is végez, és elkezdte felépíteni ingatlanközvetítői üzletágát is – írták.

A HGroup 2021-re becsült EBITDA-ja 4,5 millió euró (1,6 milliárd forint), a Duna House Group pénzügyi mutatószámával konszolidálva pedig ez az érték elérheti a 11 millió eurót (4 milliárd forintot). A bővülő cégcsoport által közvetített hitelállomány együttesen meghaladhatja a 2 milliárd eurót (726 milliárd forintot), összesen pedig csaknem 5000 hitel- és ingatlanközvetítő fog a cégcsoportnál tevékenykedni.

Az akvizícióhoz kapcsolódóan a Duna House Group további, legfeljebb 6 milliárd forint értékű NKP-kötvény kibocsátását fontolja meg pénzügyi helyzetének megerősítése érdekében, a HGroup meglévő adósságának refinanszírozását, egyéb lehetséges akvizíciókat és a cégcsoport osztalékpolitikáját figyelembe véve. A tranzakciót azonban az újabb kötvénykibocsátás nélkül is le tudja zárni a Duna House Group – hangsúlyozták.



Az akvizíciót rendkívül fontos mérföldkőnek nevezte Guy Dymschiz, a Duna House Group társalapítója és társvezérigazgatója, hangsúlyozva, hogy ez amellett, hogy piaci jelenlétet biztosít Európa egyik legnagyobb országában, jelentősen növeli a cég méretét és profittermelő képességét, miközben új lehetőségeket nyit meg a további terjeszkedésre a nyugat-európai piacokon. “Egy lépéssel pedig közelebb kerülünk célunkhoz, hogy cégcsoportunk piacvezetővé váljon az európai lakossági ingatlan- és pénzügyi szolgáltatások területén” – hangsúlyozta a közleményben.(MTI)