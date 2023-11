Okos otthon – a holnap technológiája már ma elérhető

Energiahatékonyság, biztonság és kényelem – az okos otthonok segítségével mindhárom feladat maximálisan teljesíthető, úgy, hogy közben időt, fáradságot és pénzt is megtakaríthatunk. Az újonnan épülő ingatlanoknál már alapvető elvárás, hogy energiahatékonyak, takarékosak, környezetbarátak és távvezérelhetők legyenek, nem kell azonban lemondaniuk erről azoknak sem, akik régebbi ingatlanokban élnek, hiszen egy gyorsan megtérülő beruházással ők is okossá varázsolhatják otthonaikat.

„Miként a napelemes rendszerek telepítésénél, úgy az okos otthonok esetében is már a tervezés pillanatától fontos jó szakemberekre bízni magunkat, akik a saját igényeinkre szabva, megfelelő minőségű műszaki berendezéseket felszerelve építik ki, vagy alakítják „okossá” az otthonunkat. Egy jól optimalizált rendszerrel ugyanis legalább 15-20 százalékos, de akár ennél jóval több energiamegtakarítást is elérhetünk egy hasonló, de ilyen adottságokkal nem rendelkező másik ingatlanhoz képest” – mondta Kovács István, a napelemrendszerek és okos otthonok tervezésével, kivitelezésével foglalkozó A1 Solar ügyvezetője. Szavai szerint az okos otthonoknak három területen kell igazán kiszolgálniuk a családokat: az energiahatékonyság, a biztonság és a kényelem terén.

Csökkentse költségeit energiahatékonyan!

A modern technológia lehetővé teszi, hogy külső és belső szenzorok érzékeljék a kinti, benti hőmérsékletet, az időjárás-változást, a szélerősséget, páratartalmat, s tudják, hogy a lakás mely részeit használjuk vagy tervezzük használni, ezért optimálisan beállítják, mikor mennyi energiafelhasználásra van szükség az adott időszakban, s ha kell, emelik vagy csökkentik a hőmérsékletet. Nemcsak a napelemek által előállított áram hatékony felhasználására figyel egy okos otthon – vagyis elsősorban akkor működteti a mosógépet, mosogatót vagy épp tölti fel a villanyautó akkumulátorát, amikor odakint süt a nap és a rendszer épp termel – de a fűtést/hűtést is hatékonyan vezérli a távollétünkben. Ezt a fajta energiahatékonyságot még tovább lehet növelni, hogy aránylag kis beruházással, egy megfelelően méretezett melegvíztárolóval egészítjük ki a rendszert, és a napelem által megtermelt energiát a fűtés rásegítésére vagy használati melegvízként használjuk el, tovább csökkentve ezzel a költségeinket.

Világítás a Nap járására hangolva

Az épület tájolására optimalizált okos otthon rendszer követi a kinti időjárásváltozást és az energiahatékonyság jegyében összehangolja az árnyékolást: ha kell, beengedi a napfényt a redőnyök, zsaluziák mozgatásával, és ezzel emeli a lakásbelső hőmérsékletét, vagy kint tarja a meleget, ha hűteni kell. Télen, amikor hamarabb sötétedik, a világítás is igazodik ehhez, s folyamatos finomhangolással követi a bent tartózkodásunkat, a mozgásunkat, annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb energia felhasználásával a lehető legmagasabb kényelmet biztosítsa: vagyis ott, hol épp nincs senki, lekapcsolja az úgy felejtett villanyt, szabályozza a fényerőt.

Fókuszban a családunk, otthonunk biztonsága

Az okos otthon a biztonságunkról is gondoskodik: észleli a szén-monoxid, a füst, a tűz jelenlétét, és riasztást küld a mobil telefonunkra, megszólaltatja a szirénát. Időben jelzi, ha egy szenzorban már elemet kell cserélni, így biztosan működni fog a rendszer, ha szükség lenne rá. De hasznunkra válik akár a home office munkavégzés során is: a szenzorok jelzik a rendszernek, ha a helyiségben már elhasználtuk a levegőt és ilyenkor az egy energiahatékony szellőztető segítségével automatikusan oxigéndús, por- és szagmentes, tiszta levegőhöz juttatja a szobát, illetve megakadályozza a penész képződését. Teszi mindezt úgy, hogy a „kidobott” levegő energia tartalmát visszanyeri, és ezzel hihetetlenül sokat spórol, miközben akár az allergiások, asztmások életét is megkönnyíti (gondoljunk bele, mi mindennel fűtenek az emberek).

Okos megoldások egyedi igényekre szabva

Egy okos otthon rendszer kiépítési költsége minden esetben teljesen egyedi, hiszen az egyéni elvárásoktól és a helyszíni adottságoktól függően a százezres tételtől akár a több milliós nagyságrendig terjedhet az összeg. Nincsenek bevált, jó szabványtervek, minden háztartás számára egyedi megoldásokat célszerű alkalmazni. Mivel hosszú távú, akár később is bővíthető alkalmazásról van szó, mindenképp szakemberre kell bízni a gondos tervezést és a kivitelezést. Az A1 Solar a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében hamarosan egy bemutatótermet is kialakít a székhelyén, ahol az okos otthonok működését, energiahatékonyságát a gyakorlatban is láthatják majd az érdeklődők.