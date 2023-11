Novemberben javultak kissé a német iparvállalatok exportvárakozásai

Novemberben javultak, de alapvetően még pesszimisták a német feldolgozóipari vállalatok exportvárakozásai a müncheni egyetem ifo gazdaságkutató intézetének felmérése szerint.

A feldolgozóipari vállalatok exportvárakozásairól a felmérés mutatószáma novemberben mínusz 3,8 pontra emelkedett az októberi mínusz 6,3 pontról. „Az exportágazat azonban továbbra sem képes növekedési lendületet venni” – kommentálta a felmérés eredményét Klaus Wohlrabe, az ifo felmérések vezetője, megjegyezve, hogy „a német vállalatok még nem igazán profitáltak a számos országban megindult gazdasági fellendülésből”.

Az export várhatóan továbbra is csak néhány ágazatban fog növekedni. Az élelmiszeripari vállalatok mindenképpen bizakodva tekintenek az elkövetkező hónapokra. A ruhaipari ágazat is az export növekedésére számít. Az autóipari cégek körében viszont a felmérés nagyjából kiegyenlített arányban hozott ki pozitív és negatív várakozásokat, az ágazat stabil exportvolumenre számít. A gépgyártó és az elektrotechnikai cégek kevésbé bizakodók a külföldi kereslet alakulását illetően és megrendeléseik csökkenésére számítanak az ifo gazdaságkutató intézet (ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) havi rendszerességgel végzett felmérésének novemberi számában.(MTI)