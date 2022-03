Növelné a kötelező uniós gáztartalékot az Európai Bizottság az ellátás biztonságáért – jelentette be a testület szerdán.

A javaslat az év végére 80, 2023-tól pedig 90 százalékos kötelező uniós gáztartalékot vezetne be az adott év november 1-jétől. Az Európai Bizottság szerint uniós szintű, közös gázvásárlásokkal foglalkozó munkacsoport létrehozására van szükség.

Ez megkönnyítené és megerősítené a kapcsolattartást az EU beszállítóival annak érdekében, hogy már a következő tél előtt biztosítsák a behozatalt. A tárgyalócsoport újabb partnerségek megkötését is előkészítené további kulcsfontosságú beszállítókkal – tudatták.

A bizottság jogalkotási javaslatot is előterjesztett, amely előírja a tagállamok számára a föld alatti gáztárolók legalább 80, majd 90 százalékos töltöttégét november 1-jei határidővel.

A tárolóhelyek üzemeltetőinek jelenteniük kell a feltöltés szintjét a nemzeti hatóságoknak, azoknak pedig jelentést kell tenniük erről az Európai Bizottságnak.



A testület leszögezte: a jelenlegi magas villamosenergia-árak kiváltó okait közös európai fellépéssel kell kezelni a gázpiacon.Az uniós bizottság májusban terjeszti elő az energiaellátás biztosítására és az energiaárak kezelésére vonatkozó részletes tervét. Közölték: az Európai Bizottság készen áll arra, hogy javaslatot tegyen egy uniós szintű energiamegtakarítási tervre.(MTI)