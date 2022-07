Nomad Leather, a letisztult és elegáns stílus

Napjainkban a mobiltelefon szinte olyan, mintha a kezünkhöz nőtt volna. Az üzleti- és magánéletünknek egyaránt meghatározó része lett, hiszen enélkül egy tapodtat sem mozdulunk, legyen szó akár munkáról, akár szabadidőről, vagy a szeretteinkkel való kommunikációról. Mindig elérhetőek vagyunk, ha nincs nálunk a mobil, érezzük, hogy valami hiányzik, félkarú óriások vagyunk nélküle. Mondjuk ki bátran: függők vagyunk. Netezünk, közösségi portálokon vagyunk jelen, e-mailezünk, játszunk rajta, a webshopok megjelenésével pedig a fotelból végezzük a vásárlásainkat. Szórakoztat és „életben tart”.

Éppen ezért, mivel ennyire fontos számunkra ez az eszköz, nem sajnáljuk rá pénzt. Igyekszünk összehangolni telefonvásárláskor az anyagi lehetőségeinket és az igényeinket, hiszen ezekhez mérten fogunk választani. Mivel azonban hazai viszonylatban még mindig igen borsos áron kínálják a felsőbb kategóriás legújabb modelleket, ezért ha ilyet vásárolunk, mindenképpen célszerű azonnal maximális védelemmel ellátni. A gyári garancia ugyanis az esetek zömében nem vonatkozik a baleset következtében történt károkra!

Éppen ezért, ha már van egy drága telefonunk, tegyünk meg mindent, hogy elkerüljük a legrosszabbat, ugyanis már egy kijelzőcsere is egy vagyonba kerülhet, nem beszélve egy új telefonról!

Válasszunk minőségi márkát

Az igazán minőségi, elegáns és stílusos kiegészítők tervezését, valamint gyártását tűzte ki céljául a Nomad. Akárcsak a garázszenekarok, egy pincéből indult a társaság, ma pedig már a mobilkiegészítő piac egyik meghatározó szereplője. A cég egy kickstarter projekt keretében született tíz évvel ezelőtt, és az első termékük egy egyszerű töltőkábel volt. Ezt persze azóta is folyamatosan tökéletesítik egészen napjainkig – ma már többféle szuper minőségű kábel közül válogathatunk a kínálatukból. Elsődleges szempontjuk az volt, hogy a maximumot hozzák ki a leghétköznapibb dolgokból is. Ehhez minden terméküket egyedileg, saját maguk tervezik, nem vesznek át már meglévő termékeket. A két alapító koncepciójának másik alappillére az alapanyagokra vonatkozik. A leghosszabb élettartamú, illetve legmagasabb minőségű anyagokat használják a tervezőasztalon születő elképzeléseik megvalósítására.

Ha pedig már szó esett a minőségi alapanyagokról, mindenképpen ki kell emelnünk az általuk használt bőrt. Ez nem más, mint a Horween bőr. A Horween bőröket vezető gyárak használják fel táskák, pénztárcák, bőröndök, lábbelik, sportszerek, és egyéb bőr (vagy bőr borítású) luxuscikkek gyártásához. Mivel az átlag végfelhasználó viszonylag keveset tájékozódik alapanyagok terén, talán úgy egyértelműbb, ha belegondolunk, miből is készülnek a Wilson, vagy a Spalding labdák. Nos, a Horween által szállított bőrből, ami garancia a tartósságra, kopásállóságra, és minőségre.

A Nomad termékpalettájából kiemelkednek a különféle bőr telefontokok. Valóban bőr? Igen, ezeknek a tokoknak a külseje bőr borítást kapott, méghozzá a Horween-tól. Ez a bőr borítás felel azért, hogy a telefon kellemesen simuljon a kézbe, biztos legyen a fogása, illetve azért, hogy elegáns, stílusos külsőt kölcsönözzön a készüléknek. Idővel gyönyörű patina képződik rajta, így teljesen egyedi lesz a kinézete. Leejtés alkalmával azonban a bőr pusztán tompítja a becsapódás energiáját, a fő védelmet a borítás alatti kiváló minőségű polikarbonát páncélzat biztosítja. Ezek a tokok többféle kivitelben készülnek, a sallangmentes hátlaptoktól, a kinyitható, kártyatartókkal ellátott modellekig. Azokra a vásárlókra is gondolt a Nomad, akik valamely oknál fogva kevésbé „bőrbarátok”, természetesen gyártanak olyan tokokat is, melyek nincsenek bőrrel bevonva. A tokokban közös, hogy a magas szintű védelmen túl garantált a tökéletes illeszkedés, a portok használhatósága, illetve a kompatibilitás a vezeték nélküli töltéssel. Ha már szóba került, bizony a töltőpadot is „bebőrözhetjük”, ugyanis a Nomad nem állt meg a telefontokoknál. Gyártanak vezeték nélküli töltőkhöz is prémium minőségű tokot, illetve AirPods tokot is. Ha pedig elkapott a gépszíj a „bőrgarnitúra” kiterjesztésére, még egy Apple kütyüt feltuningolhatunk. Ez pedig az Apple Watch szíja, mely szintén hozza azt a kiemelkedő luxus minőséget, amit az összes Nomad termék!

Vásárlás során mindenképp a minőségi termékek mellett tegyük le a voksunkat, ne kössünk kompromisszumot, ahogyan a Nomad sem teszi!