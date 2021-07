Nők az IT szektorban: társadalmi, morális és üzleti előnyei is vannak a munkahelyi sokféleségnek

A sokszínű cégek jobb üzleti teljesítményre képesek, vonzóbbak a munkavállalók számára és elkötelezettebb kollégákkal rendelkeznek – az IT mégis klasszikusan olyan terület, amelyen alulreprezentáltak a nők. A technológiai szektorban dolgozók csupán 10-15 százaléka nő, miközben számos olyan pozíció van, amely kiváló lehetőségeket nyújt a nőknek is. Még mindig sok sztereotípia uralja ezt a területet, az iskolai oktatástól kezdve a pályaválasztáson át a munkahelyi szemléletig – vallja Kalocsai Edith, az INSPYRE szakértője.

Magyarországon a technológiai szektorban mindössze 10-15 százalék körüli a női munkavállalók aránya. A női hallgatók aránya is hasonló az úgynevezett STEM szakok esetében – ilyen az informatikai képzés is. Az Eurostat adatai szerint az EU- átlag 17,7 százalék. Az Egyesült Királyságban 17, az Amerikai Egyesült Államokban 25 százalék ugyanez a mutató. Viszont utóbbi országban is csupán 19 százalékát szerzik meg nők az informatikai diplomáknak.

Az oktatási intézményekben a mai napig kevés szó esik ezekről a szakmákról az orientáció során és rengeteg középiskolában továbbra is az a döntő nézet uralkodik, hogy aki jó matematikából, az legyen mérnök, aki jó a humán tárgyakból, legyen jogász.

„Nagyon sokan azonosítják az IT területet a hardcore fejlesztéssel, holott valójában az IT ipar egy jóval nagyobb terület. Rengeteg olyan pozíció van az IT-n belül, amihez nem kellenek például az algoritmuselméletek – olyan dolgok, amik tradicionálisan riasztottak el tömegeket ettől a területtől” – fogalmaz Kalocsai Edith (INSPYRE, Head of Delivery).

Teljes mértékben az IT területhez tartoznak olyan pozíciók, amelyek nélkül nem tudna működni ez az iparág, mégis, alulreprezentáltak a közbeszédben: például a UX researcher, a projektmenedzser, az IT project account director, a grafikus, a tech dokumentáció író specialista, a teszter vagy éppen a sitebuilder. A piac rengeteg lehetőséget nyújt.

Egy-egy digitális termék sikere valójában sosem egyetlen fejlesztési siker, hanem a folyamat összes részének a sikere: ez nem a fejlesztésnél kezdődik és nem is ott ér véget. A közös siker egyaránt múlik azon, hogy egy UX researcher megfelelő válaszokat tud-e adni a felhasználói visszajelzésekről, vagy hogy a minőségbiztosító tesztelő biztosítja-e, hogy az elkészült termék minden eszközön és minden körülmény között hiba nélkül üzemeljen. Ezek tehát nem olyan kérdések, amelyek az adott munkatárs nemétől függenek, ellenkezőleg, éppen azt mutatják, hogy az IT szektorban mindenki megtalálhatja magának a megfelelő helyet.

Társadalmilag pedig miért fontos is az arányok javítása? Mert az informatikai fejlesztések az embereknek készülnek. Ha a készítők nem reprezentálják megfelelően a társadalmi viszonyokat, a fejlesztésekben is eltolódik a hangsúly.

„Mi IT cégként az oktatási rendszert megváltoztatni nem tudjuk, legfeljebb javaslatot tehetünk. Azért viszont tudunk tenni, hogy bemutatjuk azt, milyen sokféle háttérből érkezve találtuk meg itt a helyünket és váltunk IT szakemberekké környezetmérnökökből, bölcsészekből, vagy értékesítőkből” – hangsúlyozza Kalocsai Edith.

Társadalmi, morális és üzleti szempontól is fontos a sokféleség. Erre az INSPYRE mindennapjai mutatnak pozitív példát: a változatos csapatokban számos új nézőpont merül fel a tervezési-ötletelési fázisban és számos olyan megoldási lehetőség merül fel, ami egy homogén közegben senkinek nem jutna eszébe. A McKinsey 2020-as nemzetközi kutatása is ezt támasztja alá: a sokszínű cégek jobb üzleti teljesítményre képesek, vonzóbbak a munkavállalók számára és elkötelezettebb kollégákkal rendelkeznek.