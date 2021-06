NMHH: új fővárosi rádiós pályázatot készít elő a médiatanács

Elfogadta a Budapest 96,4 MHz és egy veszprémi helyi rádiós frekvenciára szóló pályázati felhívás tervezetét, emellett négy helyi, vidéki frekvenciapályázatot zárt le e heti ülésén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.

A tanács elfogadta a Budapest 96,4 MHz körzeti és a Veszprém 94,6 MHz helyi frekvencia közösségi jellegű használatára vonatkozó pályázati felhívásainak tervezetét – tájékoztatta az NMHH kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-t.

A grémium döntött a Szolnok 97,1 MHz, a Veszprém 98,3 MHz, a Békéscsaba 91,8 MHz és az Eger 99,1 MHz helyi frekvencia közösségi jellegű használatára kiírt pályázatokról is: a nyertes mindegyiken az egyedül pályázó Karc FM Média Kft.

Közölték azt is, hogy az M1-en 2021 első negyedévében három esetben a reklámok átlagos hangereje túllépte a környezetükben mért műsorok átlagos hangerejét, ezért a testület 180 ezer forintos bírságot rótt ki a csatorna szolgáltatójára.



A Balaton Televízió szolgáltatóját szintén 180 ezer forintra bírságolta a médiatanács, amiért a Portré – Kőszeginé Törköly Ágnes és a Balatoni 5letek – csodahelyek Fonyódon című műsorok egy-egy januári adásában egy ruhaszalon és egy bisztró bemutatásával – amely alkalmas volt a bemutatott vállalkozások népszerűsítésére – burkolt reklámot tett közzé.A Kisdunainfo internetes portál szolgáltatóját szintén burkolt reklám miatt figyelmeztette a tanács, amiért cikkeiben egy nyelviskola és egy weblaptervező cég szolgáltatásainak részletes bemutatásával azok igénybevételére sarkallhatta az olvasókat – tették hozzá.Figyelmeztette a testület a City TV szolgáltatóját is, miután február végén az ÉPI-TECH Magazin egyik adásában a műsort támogató, építőanyagokat forgalmazó cég termékeinek beszerzésére ösztönözte a nézőket, ami jogszabályellenes.A kecskeméti Gong FM szolgáltatójára 50 ezer forint bírságot rótt ki a grémium, amiért szerződéses vállalásaihoz képest kevesebb szöveget, helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő, közszolgálati műsort és magyar zenét tett közzé a vizsgált márciusi adáshéten. A testület a szankció alkalmazásakor ebben az esetben is figyelembe vette, hogy a pandémia idején a médiaszolgáltatók is nehéz helyzetbe kerültek, például a helyi jellegű műsorszámokkal kapcsolatos vállalásaik teljesítésekor – közölték.(MTI)