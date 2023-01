Nincs több pazarlás a haliparban

A gyakorlatban is működik a svéd eljárás.

Svéd élelmiszeripari kutatók fejlesztéséről ír az Agrár magazin. Egy új technológiáról van szó, aminek a lényege, hogy nem csak a hal legértékesebb része, a filé kerül feldolgozásra, hanem az állat minden egyéb rész is. Ez azért fontos, mert nem csak az élelmiszeripar, hanem a kozmetikai ipar is részesülhet a javakból, arról nem is szólva, hogy az élelmiszeripari hatékonyság jócskán megnő. A Chalmers Műszaki Egyetem munkatársai által kidolgozott eljárás szerint tehát az eddig az ömlesztett maradványokat szortírozzák, majd különféle eljárásokkal az eddig kárba vesző tápanyagokat is hasznosítják.

Teljeskörű felhasználás

A húsiparban nem újdonság, de a halfeldolgozóipar számára nagy előrelépésről van szó. A komoly ágazat egyébként Európában 28 milliárd eurós forgalmat generál, de közben évi 1,5 millió tonna tengeri mellékterméket is termel. Legalábbis termelt eddig. Az Orust szigetén Ellösben álló Sweden Pelagic halfeldolgozó cég már javában használja az alapos válogatás módszerét, amiben nagy lehetőségek rejlenek.

A filé mellett a gerinc, a farok úszó, a fej, a hasi lebeny és a zsigerek gondosan szétválasztva kerülnek feldolgozásra, így az olyan fontos anyagok, mint az Omega-3 olajok, valamint a csontokban, bőrben rejlő kollagén sem vesznek kárba, ahogy eddig az történt. A hatékonyság növelésével a hulladék is csökken, ami a pazarlás felszámolását is eredményezi, azaz a halakat leszámítva ez a módszer egy nyertes helyzetet eredményez az ipar számára.

Köszönjük a Mezőgazdasági magazin, a Webnyeremeny.hu, az Üzleti iránytű, a Zöld magazin és a 8400.info.hu segítségét a cikk elkészültében!