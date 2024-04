Nincs már sok időnk, hogy elérjük az 55 százalékos csökkenést

Még 6 éve van a magyar gazdaságnak, hogy elérje az EU célkitűzését, miszerint 55 százalékkal csökkentjük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Ebben az összes gazdasági szereplőnek részt kell vennie, a pénzintézetek pedig nagy szerepet játszanak a lakosság és a vállalkozások fenntarthatósági átállásának segítésében. A K&H 2023-as fenntarthatósági jelentéséből kiderül, hogy a pénzintézet a megújuló energiatermelésre fókuszáló hitelezési politikájával, befektetési és lakossági zöld termékeivel, valamint egyedi kalkulátoraival segíti egy fenntarthatóbb gazdaság létrehozását, innovatív szolgáltatásaiknak köszönhetően pedig szinte minden elintézhető már néhány gombnyomással.

Irány az 55 százalék! – ezt tűzte zászlajára az Európai Unió a 2015-ös párizsi éghajlatvédelmi egyezményben, amelynek lényege, hogy 2030-ra 55 százalékkal csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 1990-hez képest, ezzel is segítve, hogy a globális felmelegedés 1,5°C alatt maradjon. A Carbon Disclosure Project 2024. márciusi jelentése alapján ugyanakkor az európai vállalatok mindössze 20 százaléka tesz lépéseket az irányban, hogy termékeik, beszállítóik és üzleti stratégiájuk is fenntartható legyen, így nem csoda, hogy a szakértők szerint csak a 2% elérésére van esély.

„Már csak 6 évünk van arra, hogy elérjük az Unió által kitűzött célt az ÜHG kibocsátás csökkentésében – ebben pedig minden gazdasági szereplőnek részt kell vennie, hiszen csak közös erővel teremthetünk fenntartható, az éghajlatváltozással szemben ellenállóbb gazdasági környezetet” – mondta el Guy Libot, a K&H Csoport vezérigazgatója. „A pénzintézetek kiemelten fontos szerepet játszanak ebben, hiszen hitelezési politikájukkal, befektetési és lakossági termékeikkel is előremozdíthatják a fenntarthatósági átállást. A K&H 2023-as fenntarthatósági jelentéséből kitűnik, hogy hitelnyújtáskor nagy hangsúlyt fektetünk a megújuló energiatermelés támogatására, és a befektetések terén is buzdítjuk ügyfeleinket, hogy felelős befektetési alapjainkat válasszák. Ezeken felül különböző zöld pénzügyi termékekkel, valamint egyedi – a kibocsátást, illetve az energiafelhasználást nyomon követő – kalkulátorainkkal is segítjük ügyfeleinket az adatalapú fenntarthatósági döntések meghozatalában. Innovatív digitális fejlesztéseink kényelmes és gördülékeny ügyintézést tesznek lehetővé ügyfeleinknek, emellett pedig a papírfelhasználás és az utazás csökkentésével hozzájárulnak karbonlábnyomuk mérsékléséhez is.”

Számszerűsített helyzetjelentés

A K&H ügyfelei is nyitottak a fenntartható megoldásokra:

a K&H energetikai kalkulátorával 3000 ember mérte fel ingatlanát, és kapott útmutatást az optimális felújításhoz

a fenntarthatóbb otthonok kialakításához a pénzintézet eddig összesen 4,5 milliárd forint értékben folyósított zöld lakáshitelt

a K&H összes, különböző keretrendszerek által zöldnek minősített folyósított hitelállománya 200 milliárd forintot tesz ki

az ügyfelek 2023 év végéig több mint 500 milliárd forint értékben fektettek be felelős alapokba

2023-ban a K&H zöld autólízing az új személyautó lízing kötések 22 százalékát tette ki

tavaly több mint 70 milliárd forint értékben kötöttek új vállalati zöldhitel szerződést

2023-ban 33 gazda vett részt a K&H zöld vetőmag programban, akik mezőgazdasági hitelfelvételkor 25 kg-os vetőmagcsomagot kaptak, amely a talaj védelmén felül a biodiverzitás fenntartását is segíti

az agrár ügyfelek karbonlábnyomukat is kiszámolhatják a K&H agrár CO 2 kalkulátorral

A pénzintézet környezetvédelmi társadalmi felelősségvállalási programjai is folytatódtak tavaly: K&H hűsítő ligetek és a 2023 év végén indult K&H állatbarát ligetek program révén 130 iskola és óvoda udvarán zöld parkok jönnek létre, ahol a fiatalok a növények jótékony hatásai mellett az állatok életmódját is testközelből megismerhetik. Ezen túl a K&H 2023-ban együttműködést kötött a WWF Magyarországgal a természetes élőhelyek rehabilitációjának és biodiverzitásának támogatására is.

A K&H Csoport 2023-as fenntarthatósági jelentése itt tekinthető meg.