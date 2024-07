Egyre népszerűbb befektetés a magyarok körében az aranytömb

Az aranyat hagyományosan biztonságos menedéknek tekintik gazdasági bizonytalanságok idején. Jelenkori népszerűségét jól mutatja, hogy idén május végén a nemesfém világpiaci árfolyama elérte a történelmi 2.450 dolláros csúcsot. A fizikai arany, vagy közismert nevén aranytömb, hazánkban is elérhető befektetési forma, azonban fontos, hogy kizárólag megbízható, minősítéssel rendelkező aranyat vásároljunk az esetleges kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében – hívja fel a figyelmet Majtényi Kálmán, a BÁV Zrt. igazgatóságának tagja, aki kisbefektetők figyelmébe is ajánlja szakértői tanácsait.

A pandémia és a 2022 februárja óta zajló külpolitikai események ráébresztették az embereket arra, hogy bármikor meginoghat egészségügyi vagy pénzügyi biztonságuk, ezért fontos megtakarításaik reálértékének megőrzése. Erre kiváló eszköz az aranybefektetés, hiszen a nemesfém globálisan egységes értéket képvisel. Május végén az arany árfolyama ráadásul elérte a történelmi 2450 dolláros csúcsot, és gazdasági válságok idején is stabil emelkedést mutat. A fizikai aranyba való befektetés előnyei közé tartozik, hogy könnyen hozzáférhető, jól mobilizálható, és földrajzi helytől függetlenül gyorsan eladható, vásárolható. Fontos, hogy csak minőségi, megbízható forrásból vásároljunk befektetési célú aranyat.

„Óva intenék bárkit is attól, hogy befektetési aranytömböket ismeretlen, megbízhatatlan helyről, akár közösségi oldalakról vásároljanak. Egyre gyakrabban találkozunk hozzánk behozott, eladásra felkínált, az eredetihez megszólalásig hasonló tömbökkel, csak ezek hamisak. A mindennapjaink és családunk biztonságát nyújtó, a jövőt garantáló befektetési tömböket csak olyan helyről érdemes vásárolni, ahol valamiféle visszavásárlási garancia és egyéb szolgáltatás kötődik a megvásárolt tömbökhöz. A BÁV Zrt. azon kívül, hogy minőségi és megbízható tömböket értékesít, minden esetben garantálja ezek visszavásárlását is. Emellett záloghitelt is vehet fel rá tulajdonosa, illetve lehetőséget biztosítunk ezen tömbök megőrzésére is Budapesten széfszolgáltatás, 76 fiókban pedig értékmegőrzési szolgáltatás keretében” – mondta Majtényi Kálmán, a BÁV Zrt. igazgatóságának tagja.

Aranytömbök, ékszerarany vagy aukción szereplő arany ékszerek? – Mibe érdemes befektetni?

Az aranytömb befektetés számos előnnyel jár: a befektetési aranytömb ÁFA-mentes, tehát nem terheli külön adó az értékesítésnél. Minden esetben az aktuális napi világpiaci ár alapján történik 1 uncia árának a megállapítása, tehát a világon mindenhol ugyanazt az értéket képviseli. Kis helyen elfér, könnyen szállítható és világszerte egyszerűen eladható, így likvid (könnyen pénzzé tehető) befektetési eszköznek számít.

Ezzel szemben az ékszerek grammonkénti árát fazondíj és ÁFA is növeli. Eladáskor a kisebb értékűeket törtarany áron lehet értékesíteni, amit a viselés utáni állapot is befolyásol. A nagyobb értékű, drágaköves ékszereket aukción érdemes eladni, ami viszont időigényes folyamat.

Az aukciókon vásárolt ékszerek jelentős nyereséget hozhatnak, ha figyelünk a tisztaságra, ritkaságra, állapotra, alapanyagra és a kövek minőségére. A nyereség eléréséhez fontos ismerni az ékszeripar trendjeit is. A művészetek iránt érdeklődők számára az aukciókon kínált arany ékszerek kiváló befektetési lehetőséget nyújtanak, tudatos vásárlóként azonban érdemes szakértő tanácsát is kikérni.

Aranybefektetés: a biztonságos menedék

Az aranytömbök kiválóak rövid- és hosszú távú befektetésre egyaránt. Rövidtávon nagyobb beruházás ajánlott, míg hosszú távon kisebb mennyiségek többszöri vásárlásával is építhető a családi portfólió. Amikor a részvények vagy kötvények értéke csökken, az arany ára általában emelkedik vagy stabil marad. Az Európai Unióban az arany birtoklását nem kell bejelenteni, így a nemesfém az egyik legmegbízhatóbb, jól mobilizálható megtakarítási forma.

„Az aranykészletek lassan növekednek és korlátozottak, emiatt az arany stabilitást és hosszú távú értéket nyújt a befektetőknek, még akkor is, amikor más piacok ingadoznak. Gazdasági válságok idején, növekvő infláció mellett, a pénzbeli megtakarítások értéke csökken, míg az arany ára, nemcsak hogy ellenáll a negatív gazdasági eseményeknek, hanem fokozatosan emelkedik is, ami hosszú távon jelentősen csökkenti a kockázatot” – hangsúlyozta Majtényi Kálmán.

Minőségi, megbízható aranytömbök

A BÁV 2016 óta kínál biztonságos, és nemzetközileg is elfogadott minőségű befektetési aranytömböket. A társaság a Londoni Nemesfémtőzsde által kiadott „Good delivery” minősítéssel rendelkező Argor Heraeus svájci cégtől közvetlenül szerzi be a tömböket. Ezt igazolja a tömbök hátoldalán található hologrammos matrica, garantálva az arany eredetiségét és tisztaságát. A „999,9”, vagyis a négy kilences finomsággal jelzett, szinte teljesen színarany tömbök sorszámozott gyári csomagolásban, hatféle kiszerelésben (2 g, 5 g, 10 g, 31,10 g, 50 g, 100 g) kaphatók. Az érdeklődők a BÁV 54 üzletében, Budapesten szinte minden kerületben, vidéken pedig minden vármegye székhelyén vásárolhatnak és adhatnak el aranyat.