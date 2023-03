Németországban a nők időskori jövedelme csaknem 30 százalékkal elmarad a férfiakétól

Németországban a munkavállalók mellett az idősek körében is jelentős a nemek közötti jövedelmi különbség, a nők csaknem 30 százalékkal kisebb jövedelemmel rendelkeznek, mint a férfiak – mutatta ki egy kedden ismertetett felmérés.

A szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) a nemzetközi nőnap (március 8.) alkalmából ismertetett vizsgálatában kimutatta, hogy a 65 éven felüliek körében a nők átlagos bruttó jövedelme a legutóbbi, 2021-es adatok szerint évi 17 814 euró, a férfiaké pedig 25 407 euró.

Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett időskori jövedelmi rés 29,9 százalékos Németországban, vagyis a nők idős korukban csaknem harmadával kevesebb jövedelemmel rendelkeznek, mint a férfiak.

Az elemzésben a nyugdíjból, az özvegyi nyugdíjból és a magánnyugdíjpénztári megtakarításból származó jövedelmet vették figyelembe. A nyugdíjjövedelemben mutatkozó jelentős eltérést magyarázó tényezők közül kiemelték, hogy a nők nagyobb arányban dolgoznak alacsony fizetésű ágazatokban, mint a férfiak, kisebb valószínűséggel töltenek be magasabb jövedelemmel, és így magasabb nyugdíjjal is járó vezető pozíciót, gyakrabban dolgoznak részmunkaidőben és a főleg rájuk háruló családi gondozási feladatok miatt többször és hosszabb időre vesznek ki szabadságot.

A tartományi rangú német fővárosban, Berlinben hivatalos ünnepnapnak számító nemzetközi nőnap alkalmából közölt adatok szerint az alacsonyabb jövedelem miatt a nőket erősebben fenyegeti az időskori szegénység, mint a férfiakat. A 65 éven felülieknél – vagyis az időseknél – a nők 20,9 százalékát fenyegette a szegény sorba jutás kockázata 2021-ben, míg a férfiaknál 17,5 százalék volt ez az arány.

Az európai uniós meghatározás szerint akkor fenyeget valakit a szegénység veszélye, ha a népesség egészét jellemző mediánjövedelem 60 százalékánál kisebb jövedelemmel rendelkezik. Ez a küszöbérték egyszemélyes háztartás esetén évi nettó 14 968 euró – havi nettó 1247 euró (470 ezer forint) – volt 2021-ben.

A Destatis a nőnap alkalmából készített vizsgálatai sorában a többi között kimutatta még, hogy Németországban 2021-ben a vezető pozíciók 29 százalékát töltötték be nők, ami messze elmarad a nők összes foglalkoztatott közötti 47 százalékos arányától.

A legmagasabb női vezetői arányt az oktatási ágazatban regisztrálták, ott a vezető pozíciók több mint kétharmadát, 67 százalékát töltötték be nők. Azonban még ez a kiugróan magas arány is egyenlőtlenséget jelez, ugyanis az oktatási ágazat valamennyi munkahelyét tekintve 77 százalék a nők részaránya.

Az egészségügyi és szociális ágazatban is több nő van vezetői pozícióban, mint férfi, arányuk 61 százalékos, de az ágazatban dolgozók összességét tekintve még nagyobb, 77 százalék a nők aránya – mutatott rá közleményében a Destatis.

Adataik szerint az üzleti szolgáltatások területén különösen erősen érvényesül az egyenlőtlenség, ebben az ágazatban a női munkaerő aránya 50 százalékos, de a vezető tisztségek alig egynegyedét, 26 százalékát töltötték be nők 2021-ben.

A statisztikai hivatal egy korábbi, januári elemzésében azt is kimutatta, hogy a nemek közötti bérrés 18 százalékos volt 2022-ben, azaz a nők csaknem ötödével kerestek kevesebbet, mint a férfiak.

A nők átlagos bruttó órabére 20,05 euró volt 2022-ben, 18 százalékot jelentő 4,31 euróval elmaradva a férfiak 24,36 eurós órabérátlagától.

A nemek közötti bérrés csökkent az utóbbi években, a rendszeres vizsgálatok kezdetén, 2006-ban még 23 százalék volt.(MTI)