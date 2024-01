NAV: elindult az elektronikus áfarendszer

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az év első napján élesítette az elektronikus áfarendszert (eÁFA) – közölte a hivatal hétfőn az MTI-vel.

Az eÁFA-ban először február 1-jétől nyújtható be áfabevallás, de már most kipróbálhatók a rendszer bizonyos funkciói – írták, hozzátéve: az elektronikus áfarendszer támogatja az adókötelezettség elektronikus és pontos teljesítését, csökkenti az adminisztrációt, és kiszolgálja az adózói ügyviteli rendszerek adatigényét.

Azt írták, hogy az eÁFA-t webes felületen, illetve gép-gép kapcsolatban január 1-jétől érhetik el a felhasználók.

A közlés szerint az eÁFA januárban lekérdezési szolgáltatásokat nyújt: az adózók már lekérdezhetik a NAV rendelkezésére álló adatokat (online számlaadatok, online pénztárgépi nyugták, valamint a vámeljárások adatai) és az adókódokat. A bejelentkezés után – a rendszerrel való ismerkedést segítve – láthatók a 2023. decemberben érkezett forrásadatok, amik később kiegészülnek a 2024. januárban folyamatosan érkező forrásadatokkal. Megjelennek továbbá az adózó adatai és – az automata adókódolás eredményeként – a rendszerben követhető az áfapozíció is.

Február 1-jétől lesz elérhető minden funkció, az említetteken túl az adókód módosítása, az időszakzárás, a bevallás tervezetének elkészítése, előellenőrzése és a bevallás beadása is. Tehát az eÁFA-ban – mind a webes felületen, mind a gép-gép kapcsolatban – az áfatörvény rendelkezése alapján – a 2024. január 1-jét magában foglaló adómegállapítási időszakról teljesíthető először a bevallási kötelezettség. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 2024. február 1-jétől lehet a forrásadatokat szerkeszteni, bevallást előállítani és beadni.

A NAV részletezése szerint áfabevallásukat az eÁFA-ban a havi bevallási gyakoriságú adózók 2024. február 20-ig, a negyedéves gyakoriságú bevallók 2024. április 20-ig, az éves gyakoriságú adózók 2025-ben adhatják be először.

Az eÁFA egy szolgáltatáscsomag is, ami a NAV-nál rendelkezésre álló adatokra épül, megadva a lehetőséget az adózói döntések beillesztésére és az adatok kiegészítésére. Ezzel mostantól, azaz a 2024. január 1-jét követő adómegállapítási időszakokra már háromfélképpen is teljesíthető az áfabevallás: az eÁFA-ban, gép-gép kapcsolaton keresztül, az eÁFA webes felületén, illetve ÁNYK-nyomtatványon.

A tájékoztatás szerint, ha valaki ugyanarra az időszakra több úton is beadja bevallását, akkor az elsőként benyújtottat veszi számításba a NAV. Az eÁFA-rendszerre, akár a webes felület, akár a gép-gép kapcsolat használatára bármikor át lehet térni. Az 1-es áfakódú áfaalanyok azonban esetleges áfakötelezettségüket továbbra is csak nyomtatványon teljesíthetik – jegyzi meg az adóhivatal.

Az új rendszer számos előnnyel szolgál, így például az eÁFA-ban lekérdezhetők a releváns NAV-adatok, a befogadott és kiállított számlák adatai, valamint a vámeljárások adatai; elkészíthető az adónyilvántartás, így a bevallási kötelezettség is egyszerűen teljesíthető.

Azt írták, hogy a rendszer az ÁNYK-nál fejlettebb validációra képes, és a NAV kockázatelemzésében keresett eltérésekre is felhívhatja a figyelmet. Az eÁFA-val a NAV bevezette az adókódot, amivel meghatározható, hogy egy adott ügylethez kapcsolódó bizonylat tételei a bevallás mely sorába, soraiba kerüljenek. Az eÁFA webes felületén a forrásadatok automatikus adókódolását a felhasználók saját döntéseiknek megfelelően módosíthatják, például elhalaszthatják, illetve arányosíthatják bizonylataik előzetesen felszámított áfatartalmát.

Könnyebbé válik az adminisztráció azáltal, hogy a bevallást webes felületen vagy gép-gép kapcsolaton keresztül teljesítő áfaalanyoknak nem kell az M-lapon is adatot szolgáltatni. A bevallásnál gép-gép kapcsolatot használók mentesülnek az önellenőrzési pótlék alól, ha az önellenőrzést a bevallás beadásától, de legkésőbb az esedékességétől számított tizenöt napon belül benyújtják.

Az eÁFA webes felületét azok az adózók használhatják, amelyek egy adott bevallási időszakban összesen 100 ezer darabnál kevesebb számlát kezelnek.

A NAV közlése szerint az áfabevallások összeállítását illető, új megközelítéssel várhatóan egyszerűsödik a vállalkozások, könyvelők számára a kötelezettségek jogszerű teljesítése, a kevesebb adminisztráció pedig ösztönözheti a digitális működés magasabb szintű alkalmazását. Részletes tájékoztató a nav.gov.hu. oldalon érhető el.(MTI)