NAV: 10 nap múlva lejár a gépjárműadó befizetésének határideje

Április 15-én éjfélig lehet befizetni a gépjárműadót – hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A legegyszerűbben az elektronikus tárhelyre kapott értesítésekben, határozatokban szereplő linkre kattintva vagy a NAV applikációjában, a NAV-Mobilban fizethető be az adó. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek átutalással rendezhetik a befizetést – fűzte hozzá a hivatal.

A határozatokat a NAV elektronikusan (cégkapura, vagy hivatali tárhelyre, KÜNY-tárhelyre) küldte mindenkinek, aki rendelkezik elektronikus elérhetőséggel. Akik nem, azok postán kapják meg a dokumentumokat.

A gépjárműadót április 15-ig, egy összegben kell befizetni a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

Ismételten felidézték, hogy a szabályok egyszerűsítésére azért is volt szükség, mert az ügyfelek nagy részénél a kétszeri fizetés csak gondot okozott, vagy elfeledkeztek a második részletről, vagy duplán fizettek.

Figyelmeztettek: az átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közlemény rovatban, ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni.

A gépjárműadó befizetése a NAV-Mobil Gépjárműadó-menüpontjában vagy a NAV ügyintéző felületén, az Ügyfélportálon (ÜPO) is pillanatok alatt teljesíthető. Az applikáció letölthető a Google Play és az App Store kínálatából is, mindig a legfrissebb verziót kell használni – ajánlja a NAV.

Érdemes kihasználni az EU legegyszerűbb részletfizetési kedvezményét, amely a NAV-Mobil alkalmazásban csak néhány kattintás. A gépjárműadóra automatikusan járó öthavi pótlékmentes részletfizetést magánszemélyek és egyéni vállalkozók vehetik igénybe. A likviditással küzdő gazdálkodó szervezetek – a törvényi feltételek fennállása esetén – részletfizetést, fizetéshalasztást kérhetnek – ismertette a NAV.(MTI)