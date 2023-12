Napjai maradtak az igénylésre a hitelüket vesztő babavárósoknak

Tízmillió forint a tét azoknak gyermekvállalást tervezőknek, akik az év végével elvesztik a jogosultságukat a babaváró hitelre. A bankok szerint megkezdődött a hajrá, és van, ahol már csak napokban mérik az igénylésre maradt időt. Nem érdemes az utolsó pillanatokra hagyni a jelentkezést, és figyelni kell a közigazgatási szünetre is, különben könnyen ugrik a kamatmentes, teljesen támogatássá tehető hitel – derül ki a Bank360.hu összefoglalójából.

Néhány hét múlva jelentősen szigorodni fognak a babaváró hitel feltételei, és a fiatal házaspárok már csak akkor fognak tudni igénylést beadni, ha a feleség 30 év alatti vagy ha már gyermeket vár. Emiatt sok pár esik el januártól a népszerű támogatási formától, nekik mindössze maximum fél hónapjuk maradt beadni az igénylést. Velük szemben még kivárni is érdemes azoknak, akik 2024-ben is jogosultak a támogatásra, hiszen számukra ennek maximális összege 10 millióról 11 millió forintra emelkedik.

A Bank360.hu által megkérdezett pénzintézetek többsége már látja a “kapuzárási pánik” jeleit, megnőtt az érdeklődés a babaváró hitel iránt, különösen a lehetőséget év végével elvesztők körében. Az Erste Banknál már korábban elkezdődött a hajrá, az utolsó negyedévben jelentősen nőtt a kereslet a babaváró hitel iránt a jogosultsági szabályok januári változása miatt. Az UniCredit Bank november 27-e óta tapasztalt fokozottabb érdeklődést a babaváró kölcsön iránt, azon a héten több mint 20 százalékkal több igénylést fogadtak be, mint az azt megelőző héten. Az utolsó hetekre további növekedésre számítanak.

Hasonló tapasztalatokról számolt be az MBH Bank, ahol az elmúlt hetekben növekedett az érdeklődés a babaváró hitel iránt. November utolsó két hetében közel duplájára nőtt a megkötött babaváró hitelek száma és a felvett hitelösszeg az azt megelőző két héthez viszonyítva. Az év végéig további emelkedésre számítanak.

Növekvő érdeklődést tapasztalt a CIB Bank is, és egészen év végéig sok igénylőre számítanak, várakozásuk szerint azonban a tavaly év végi kiemelkedő hitelezést nem fogják elérni, és ezt várják az Ersténél is. A Raiffeisen Banknál egyelőre mérsékelten emelkedett az igénylők száma. Nem nőtt az igénylők száma a MagNet Banknál, szerintük akiket érint a szigorítás, azok már beadták a hiteligényt korábban.

Érdemes még az ünnepek előtt beadni az igénylést

Az UniCredit egyelőre nem szabott véghatáridőt az igénylőknek, de tájékoztatóiban rendszeresen felhívjak az ügyfelek figyelmét, hogy ne hagyják az ügyintézést az utolsó pillanatra. Az MBH Bank sem adott külön határidőt, de arra figyelmeztetnek, hogy nemcsak a bankok befogadóképessége miatt érdemes még az ünnepek előtt beadni az igénylést, hanem azért is, mert a két ünnep közötti időszakban közigazgatási szünet lesz, nem lesznek nyitva a kormányablakok, ahonnan például a társadalombiztosítási jogviszonyt igazoló dokumentumot kell kérni.

Az Erste az év utolsó munkanapjáig, vagyis december 29-ig fogad be babaváró hitel kérelmeket a fiókjaiban, azonban azt ajánlja ügyfeleinek, hogy előzetesen egyeztetett időpontra érkezzenek. Az Erste a hitelkérelem befogadásával egyidejűleg szerződést is köt, ám a bank arra hívja fel a figyelmet, hogy senki se centizze ki az ügyintézést, a tb-jogviszony igazolást pedig mindenképpen kérjék ki még az ünnepek előtt.

A CIB Bank az igények várható növekedése miatt 2023. december 21-ig fogadja be az igényléseket. Az ezután befogadott ügyletekre már nem lesz lehetőség idén leszerződni.

A MagNet Bank 2023. december 20-ig fogadja be az igényléseket, és ugyanezt a dátumot jelölte meg a honlapján közzétett információban az OTP Bank is. A Raiffeisen Bank azt jelezte, hogy december 23-ig mindenképp érdemes beadni az igényléseket. A Gránit Bank közlése szerint náluk az igénylés teljes körű online ügyintézéssel is megoldható, és a szerződés megkötése, illetve a folyósítás akár 24 órán belül megtörténhet.

Főleg a 30 év felettiek keresik most a babavárót

A januártól hatályba lépő módosítást tekintve nem meglepő, hogy a babaváró hitelt igénylő párok zöme 30 év feletti, hiszen ők elveszthetik a támogatás lehetőségét. Az UniCreditnél a babaváró kölcsön 2019-es bevezetése óta az igénylést benyújtó nők csaknem kétharmada 30 év feletti volt, ezen belül is a legjellemzőbb korcsoportot a 30-35 év közöttiek alkották. A frissen befogadott, azaz még nem folyósított babaváró-igénylések esetében tisztán látható, hogy a benyújtó 30 feletti nők aránya tovább növekedett.

Az MBH Banknál az eddig kötött babaváró hitelek közel 60 százaléka esetében a nők életkora elérte vagy meghaladta a 30 évet a hitelfelvétel pillanatában. Várakozásuk szerint az év végén azok igyekeznek benyújtani az igénylésüket, akik számára az életkori feltételek szigorodása miatt fontos, hogy még az idei feltételek szerint köthessenek szerződést.

Az Ersténél az igénylések fele eddig is a harminc feletti korosztálytól érkezett, ám az idei utolsó negyedévben ez az arány már meghaladja a kétharmadot. A befogadott ügyletek száma 30-40 százalékkal emelkedett a korábbi hónapokhoz képest. A MagNet Banknál az 1984 és 1992 között születettek a meghatározók, vagyis a 30-40 év közöttiek vannak többségben. A CIB és a Raiffeisen ellenben nem tapasztalta, hogy az utóbbi változott volna az igénylők életkori átlaga.