Nagyot ugrott az AKKO árbevétele és EBITDA-ja az első félévben

Az inflációt jelentősen meghaladó mértékben bővült a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AKKO Invest árbevétele, miután legnagyobb érdekeltsége, a NEO Property Services bevétele és nyeresége is újabb rekordot döntött. Az AKKO az első félévet 15,6 milliárd forintos árbevétellel és 1,4 milliárd forintos EBITDA-val zárta. A társaság a második félévben kiemelkedően sok eseti megrendeléssel számol, így a 2023-as év egésze újabb rekordot hozhat.

Újabb rekordfélévet zárt az AKKO Invest Nyrt. 2023 első hat hónapjában, miután legnagyobb leányvállalata, a magyar ingatlanszolgáltatói piac szempontjából meghatározó NEO Property Services Zrt. tovább növelte árbevételét és nyereségét. A cég stabil piaci helyzetét jól mutatja, hogy a koronavírus, majd az orosz-ukrán háború negatív hatásai és a magas infláció ellenére folyamatosan növekszik: a vállalat az elmúlt félévben 280 fölé növelte ügyfelei számát az ingatlanszolgáltatói piacon. A NEO az ingatlanüzemeltetés mellett tovább erősítette pozícióját a társasházkezelési és generálkivitelezési piacon is. Utóbbi területen jelenleg is a legnagyobb növekedési potenciált látja: a kivitelezési munkák terén a vállalat zöld mezős beruházásokat, bérlemény-kialakításokat, ingatlanbővítéseket és egyéb kivitelezési munkákat végez. A NEO Property Services az év második felében kiemelkedően sok eseti megrendeléssel számol, amely várhatóan tovább javítja az első félévben elért rekordteljesítményt, így a 2023-as üzleti év egészében is kimagaslóan jó eredmény várható. Az AKKO Invest – elsősorban a NEO befektetésnek köszönhetően – 2023 első félévében 38 százalékkal 15,6 milliárd forintra növelte árbevételét, míg EBITDA-ja 32 százalékkal 1,4 milliárd forintra ugrott.