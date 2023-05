Nagyot esett a 100 legnagyobb vállalat piaci tőkeértéke

A világ 100 legnagyobb vállalatának piaci tőkeértéke 11 százalékkal csökkent a tavalyi év azonos időszakához képest, ami 2009 óta a legjelentősebb visszaesés a PwC Global Top 100 companies elemzése szerint – derült ki a PwC MTI-hez kedden eljuttatott sajtóközleményéből.

A PwC idén is elkészítette Global Top 100 companies elemzését, amely a piaci tőkeértékük alapján rangsorolja a vállalatokat.

A kihívásokkal teli makrogazdasági környezet világszerte súlyosan érintette a részvénypiacokat. A globális 100-as toplista legjelentősebb szereplője, az Egyesült Államok tapasztalta a legnagyobb visszaesést, ugyanakkor részarányát tekintve megőrizte első helyét a listán, megelőzve Szaúd-Arábiát és Kínát. Európa minden régiónál jobban teljesített: a 2022-es 10 százalékról 13 százalékra növelte részvételét 2023-ban a globális 100-as toplistán, és ezzel a regionális lista második helyére lépett előre – olvasható a PwC sajtóközleményében.

Az amerikai vállalatok, – melyek az összesítésben szereplő cégek 70 százalékát teszik ki – megőrizték domináns részarányukat a globális 100-as toplistán annak ellenére, hogy éves szinten 12 százalékos, azaz 3 ezer milliárd dollárnak megfelelő csökkenést szenvedtek el. Európa volt az egyetlen régió, amely növekedett – 9,5 százalékkal -, míg Kína és régiói 7,3 százalékkal, a világ többi része pedig 26,3 százalékkal esett vissza a 2022-es év azonos időszakához képest.

Az egyes országok szintjén Franciaország 2023-ban a negyedik helyen lépett be az első ötbe, felváltva Svájcot, és megelőzve az ötödik helyen álló Egyesült Királyságot.

Az iparágakat tekintve az összes kulcsfontosságú szektor piaci kapitalizációja csökkent, élen a fogyasztói szektor azon szegmensével, amibe a nem alapvető szükségleti cikkek tartoznak (-23 százalék). A kommunikációs szolgáltatások (-18 százalék), a pénzügyi szektor (-11 százalék) és az energiaipar (-10 százalék) szintén a visszaesők között szerepel. A piaci kapitalizáció teljes csökkenésének több mint felét (56 százalék) a pénzügyi és a fogyasztói szektor nem alapvető cikkekből álló ágazata tette ki.

Annak ellenére, hogy 2023 első negyedévében a technológiai szektor fellendült, éves szinten összességében 8 százalékot esett a piaci tőkeértéke, ami tíz év óta az első csökkenés az ágazatban a piaci kapitalizációt tekintve. Mindemellett tovább növelte részesedését 2023-ban (a 2022-es 27 százalékról 28 százalékra), így továbbra is az első helyen szerepel a globális 100-as toplistán.

A 100-as toplistába idén nem került be közvetlen belépő elsődleges nyilvános kibocsátás, azaz Initial Public Offering (IPO) révén, ami összhangban van a globális IPO-piac visszafogott helyzetével. Kilencvenegy vállalat 2022 márciusától megőrizte pozícióját a 2023-as listán – így a rangsorban 2023-ban nagyobb stabilitás tapasztalható, mint az előző évben.

A globális toplistán szereplő első öt vállalat – az Apple, a Microsoft, a Saudi Aramco, az Alphabet és az Amazon – sorrendje változatlan maradt, de tíz év óta először mindannyiuk piaci kapitalizációja csökkent.

A PwC Global Top 100 jelentése a legnagyobb tőzsdei vállalatokat a 2023. március 31-i, illetve a korábbi évek azonos időpontjában fennálló, amerikai dollárban kifejezett piaci kapitalizációjuk alapján rangsorolja – áll a PwC sajtóközleményében.(MTI)