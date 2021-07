Nagyon más ez a nyári vásár

Tolják a boltok a nyári vásárt, mennek is vissza a vásárlók, el is fogy a félpénzük. Boltot robbant a balatoni vásárolgatás is, nem csak a munkaerőhiány miatt: leköltöztünk. Ráadás a delta mutáns: okult már a vásárló. A kézfertőtlenítőt sok boltos meg is hagyta a bejáratnál, és láss csodát, használják is sokan.

Ha nyár, akkor nyári vásár. Július közepén már dübörgött a járványos előtt is, hiszen akinek új nyári gönc kellett, az idejekorán megvette, hogy legyen ideje az elsők között villogni benne. Most a piros a legmenőbb szín, meg ami nagyon tarka, hogy a hosszú bezártság után legalább a színkavalkád feldobjon. A divat már csak ilyen, a lelkedet is megdolgozza. És persze a pénztárcádat is.

A június már erős volt

És még mindig csalogatni kell a vásárlót vissza a hagyományos boltba, ami akció nélkül nem megy, hát akkor már zengjen a nyári vásár hívó szava – zeng is, már aki ki tudott újra nyitni. Egyes plázákban például feltűnő a bezárt boltok száma. De a statisztika így is biztató, júniusban a járvány előtt szint fölé kúszott a boltos világ.

A legutóbbi heti monitoros statisztikája, ami gyakorlatilag a júniusi (június 4 – július 2 közötti), 7,2%-os kasszaadat növekedést mutat, 2019-hez képest. Ez biztató előjel, mivel 2020 júniusában nem volt visszaesés, de rögvest vonjuk le belőle a boltos drágulást, ami 2021-ben 8% volt (igen az annyi, több mint az 5,1%-os teljes infláció, főleg a benzin áremelkedése miatt). Így is marad azonban az árumennyiséget nézve növekedés (tehát volumenben), ráadásul a webáruházak is felfelé húzzák a boltos világ teljes mérlegét. De egyes iparcikkes területeken azért maradt még pótolni való.

A kézfertőtlenítőket utánatöltik, bizony

A delta mutáns azért riogatja a vásárlót is. Sok áruházban, plázában a kézfertőtlenítőket hagyták a helyén, és bizony töltögetik is utána, cserélgetik. Láttuk. Használják ugyanis a vásárlók. Néhányan pedig még mindig maszkban vásárolnak.

A vásárlókhoz fejében is megforduló intő jelek közé tartozhat, hogy a kormány vizsgálja a további oltási lehetőségeket, akár a harmadik dózist is. Ráadásul egy árnyalatnyit szigorított például a nem magyar állampolgárok átutazási szabályain is.

És akkor sorozatban jönnek a hőségriadók is. A hűsölés egyik útja pedig pont a plázákba vezet, ahol a járványos időszakkal szemben most szabad a vásár, lehet lődörögni két strandolás között.

Balatonra költöztünk, de nagyon, költünk is rendesen, viszont nem csak az eladóhiány miatt izzadunk a boltban

Egyes híradások szerint nincs elég eladó a balatoni boltokban. Hát korábban sem volt. De az üresebb polcok látványa (ami azért nem általános, de akad belőle időnként) más okra is visszavezethető. Egyrészt többen laknak, nyaralnak és strandolnak (akár csak egy napot) a Balaton partján, másrészt mikor is megy a vásárló vásárolni: hát nem a legnagyobb hőség idején, akkor inkább hűsöl a vízben, vagy az árnyékban. A reggel és az esti órákban viszont mindenki szalad vásárolni, többen, mint hajdanán. Hát ilyenkor bizony nehezebb a polcok utántöltése, eladóhiány nélkül is.

Az elmúlt években is nyomon követhető volt, hogy a nyári hónapokban megugrik a Balaton környékén a boltos költekezés, a nyaralók, strandolók vásárlásai nyomán. Hát erre most jó nagyot pakolt az ingatlanpiac is, mivel sokan fogták menekülőre a járvány elől egy balatoni nyaraló irányában, ahol esetleg lakni is lehet.

És már 2020 nyarán is ugrott a balatoni boltos költekezés, két járványhullám között.

Ráadásul azért a járványügyi szakemberek nem nagyon ajánlgatják a külföldi tengerparti nyaralást, főleg a delta mutáns veszélye miatt. Egyes európai országokban pedig még el is toltak, vagy éppen újra visszahoztak korlátozásokat.

Sokak számára a kényelmesebb és biztonságosabb a belföldi turistáskodás, nyaralás bizonyult a legjobb választásnak. Igaz, hozzánk sem özönlenek a turisták a régi időkhöz hasonlóan. És így a balatoni, vagy a Velence tó környéki vásárlások megugranak a nyári hónapokban, nem is kicsit, Somogy megyében 2020 augusztusában 40% környékén mozgott a növekedés májushoz képest:

balatoni nyár 2019 2020 május június július augusztus május június július augusztus Somogy 27 31 38 38 28 31 39 40 Veszprém 33 36 40 40 33 35 41 41 Zala 28 29 33 33 27 29 33 33 Fejér 41 42 44 44 41 43 46 45 KSH, érték: milliárd forint, folyó ár (webáruházak nélkül)

Fejér megye annyiban azért más (és persze nem balatoni), hogy a Velencei tó kiemelt üdülőterület, de a megye iparosodottsága miatt azért kiegyensúlyozottabb a boltos világ az évközi hullámzást nézve.

Egyébként pedig egy kis ráadás: a vendéglátás csúcsa a boltos világgal szemben a július és az augusztus, nem pedig az év vége.

