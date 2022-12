Működése során először lépte át az 1000 milliárd forintos mérlegfőösszeget az OPUS csoport

Az OPUS csoport működése során először átlépte az 1000 milliárd forintos mérlegfőösszeget – tájékoztatta az OPUS GLOBAL Nyrt. csütörtökön az MTI-t a cég idei harmadik negyedéves, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján közzétett jelentése alapján.

A közlemény szerint a vállalatcsoport 2022-es háromnegyedéves konszolidált eredménye 14,7 milliárd forint lett.

A 2021. év végi 889 milliárd forintos mérlegfőösszeghez képest a növekedés üzleti fejlődés eredménye, mivel a 2021-ben megszerzett energetikai cégek (OPUS TIGÁZ, OPUS TITÁSZ) jelentős összegű mérlegtételeit már konszolidálták az előző év összehasonlító időszakában – jelezte a vállalat.

Az OPUS GLOBAL Nyrt. konszolidált szinten 86,4 százalékkal magasabb működési bevételt realizált az idei első három negyedévben, ami 163,2 milliárd forinttal nőtt az előző évi bázisidőszakhoz képest. A 352,1 milliárd forintos működési bevétel mellett mintegy 52 milliárd forintos EBITDA-ról számolt be. Ez a cégcsoport valós teljesítményét leginkább láttató érték 25,5 milliárd forinttal nagyobb, mint 2021 első három negyedévében, a romló gazdasági környezet ellenére – fogalmaztak a közleményben.

Az OPUS csoport összes működési költsége a bevételekkel összhangban, de annál alacsonyabb, 82,7 százalékos mértékben, 148,6 milliárd forinttal szintén emelkedett, aminek oka nemcsak a csoport portfólióbővülése, hanem az idén gyorsuló ütemben romló kedvezőtlen gazdasági helyzet, az infláció, alapanyag- és energiaárszint-növekedés is – közölték.

A cégcsoport az idei első három negyedévben realizált működési bevételének nagyobb arányú növekedése és a működési költségeinek kisebb mértékű emelkedése mellett az üzemi eredmény (EBIT) szinten 23,9 milliárd forint konszolidált eredményt ért el, ami 156,1 százalékkal nagyobb, mint a bázisidőszakban.

Az OPUS GLOBAL társaságainak idei gazdálkodását alapvetően befolyásolta a háborús környezet generálta általános infláció, az építőipari és mezőgazdasági anyagárak emelkedése, illetve hiányuk, az energiaárak drasztikus növekedése és az árfolyamromlás. A közlemény szerint az év hátralévő részében a társaságok mindent megtesznek az emelkedő működési költségeiknek az értékesítési árakban való érvényesítésére, azonban ennek nemcsak piaci korlátai vannak, hanem a szabályozott ár környezetben – mint például az energiaszektorban – ez nem is lehetséges.

Az adófizetési kötelezettségek szintén jelentősen emelkedtek, elsősorban az energetikai szektorban jellemző magasabb adóteher következtében, ennek ellenére a cégcsoport az idei első három negyedévben 13,9 milliárd forint adózott eredményt ért el – áll a közleményben.(MTI)