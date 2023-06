Moody’s: szigorodó finanszírozási kondíciók lassítják az idén a világgazdaság növekedését

A szigorodó finanszírozási kondíciók, köztük az emelkedő hitelköltségek miatt az idén várhatóan jelentősen lassul a világgazdaság növekedési üteme, és ennek elsődleges oka a fejlett ipari gazdaságok növekedési lendületének megtorpanása – áll a Moody’s Investors Service hétfőn Londonban bemutatott globális előrejelzésében.

A nemzetközi hitelminősítő átfogó prognózisa szerint a világgazdasági szinten megtermelt hazai össztermék (GDP) 80 százalékát előállító húsz legnagyobb fejlett és feltörekvő gazdaság csoportjában (G20) az idén átlagosan 2,1 százalékos, jövőre 2,2 százalékos növekedés várható a tavaly mért 2,7 százalékos csoportszintű bővülés után.

A Moody’s számításai szerint ugyanakkor az idei átlagon belül a magasan fejlett G20-gazdaságok – köztük az Egyesült Államok, Japán, Németország és Nagy-Britannia – együttes GDP-növekedése a tavalyi 2,3 százalék után az idén mindössze 0,9 százalékos lesz, a csoport feltörekvő tagjai – mások mellett Kína, India és Brazília – viszont átlagosan 3,9 százalékkal bővülnek.

Ez azt jelenti, hogy a Húszak feltörekvő gazdaságai az idén – a fejlett G20-gazdaságokkal ellentétben – még gyorsulnak is, a feltörekvő G20-csoportban ugyanis tavaly átlagosan 3,5 százalékos reálnövekedést mértek.

A G20 fejlett gazdaságaiban a Moody’s 2024-re is csak 1 százalékos, a feltörekvő G20-országokban ugyanakkor 4 százalékos átlagnövekedésre számít.

Az ukrajnai háború miatt szankciókkal sújtott Oroszországban a hitelminősítő az idén 3,1 százalékos gazdasági visszaesést, 2024 egészében 0,7 százalékos növekedést vár.

A Moody’s előrejelzése szerint Kínában, a G20-csoport legnagyobb feltörekvő gazdaságában 2023-ban 5 százalékkal, 2024-ben 4,5 százalékkal bővülhet reálértéken számolva a hazai össztermék.

A cég az Egyesült Államokban az idén 1,1 százalékos, jövőre 0,9 százalékos, az euróövezetben – amely külön is tagja a G20-nak – 0,7, illetve 1,2 százalékos GDP-növekedéssel számol.

Más nagy londoni házak is kedvezőtlenebb globális növekedési és kereskedelmi kondíciókat jósolnak friss előrejelzéseikben a következő egy évre.

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő Londonban ismertetett új globális szektorelemzésében azt állapította meg, hogy a koronavírus-járvány első sokkját követő két év kiugró ütemű kilábalása után az idén meredeken lassulni kezdett a világkereskedelem növekedési üteme.

A Fitch londoni elemzői közölték: számításaik szerint 2023 egészében a globális kereskedelem értéke mindössze 1,9 százalékkal bővül a tavaly mért 5,5 százalékos növekedés után.

A cég kiemelte, hogy ez jórészt igazodik az általa várt világgazdasági növekedési pályához: a Fitch várakozása szerint a globális hazai össztermék idei növekedési üteme 2 százalékra lassul a 2022-ben elért 2,7 százalékról.

Mindezt a Fitch Ratings szakértői szerint is a monetáris politika globális szigorítása és a költségvetési ösztönzők visszavonása, vagyis a pénzügyi és hitelkondíciók szigorodása okozza.(MTI)