Monte Carlo éjszakai életének útmutatója első alkalommal érkezőknek

A Monacói Hercegség, a Földközi-tenger érintetlen kék vizeire néző kis városállam, a csillogásáról és gazdagságáról híres hely. Sokan összetévesztik Monacót Franciaországgal, de Monaco a Vatikán után a második legkisebb ország a világon, emellett pedig az egyik legsűrűbben lakott országnak is számít. Három oldalról Franciaország veszi körül, a másik oldalon pedig a Földközi-tenger. A legismertebb települése Monte Carlo, amely többek között a Forma-1-es Monacói Nagydíjnak, az European Poker Tournak és a Monte Carlo Rallynak ad otthont.

A legfontosabb ok, amiért a világ minden tájáról a legelőkelőbb tömegek Monte Carlóba látogatnak nem más, mint a szórakozás. A késő esti óráktól egészen hajnalig kocsmák, bárok, éjszakai klubok, partik, élőzene, koncertek, kabarék, színház, mozi és egyéb előadások várják a vendégeket. Monacóban azonban a leghíresebb tevékenység a szerencsejáték, sokan emiatt látogatnak el városba. Sokan azt állítják, hogy a legjobb kaszinó szolgáltatók itt találhatók. De nézzük is meg, hogy milyen izgalmak várnak rád sötétedés után, ha ellátogatsz ebbe az izgalmas városba.

Próbáld ki a kaszinókat!

Ahogy azt már a bevezetőben is említettük, Monte Carlo éjszakai szórakozásai közül a kaszinók vitathatatlanul a leglegendásabbak. A szerencsejáték és a hercegség kéz a kézben járnak a köztudatban, és a játékasztalok tagadhatatlanul vonzóak. Lépj be a városállam ikonikus Monte Carlo Kaszinójába, hogy a Belle Epoque díszleteinek csillogása és pompája között James Bond életstílusából is ízelítőt kapj. A szerencsejátékosok paradicsomában, a Casino Café de Parisban a nyerőgépek hatalmas választéka is elragadja majd.

Bulizás Monacóban

Ha éjszakai szórakozási lehetőségeket keresel Monacóban, akkor valószínűleg a francia Riviéra legendás buli helyszíneire gondolsz. Mindenképpen nézd meg a menő bárokat és a híres éjszakai klubokat, amelyek sok látogató listáján szerepelnek a turisztikai látványosságok között. Ha a Földközi-tengerre néző aperitifek és harapnivalók a vonzóak számodra, akkor látogass el a Blue Ginbe. Ez a tengerparti bár a Monte-Carlo Bay Hotel & Resortban található, teraszai pedig tökéletes helyszínt biztosítanak ahhoz, hogy a pálmafákkal és luxusjachtokkal tarkított tengerparton lenyugvó nap látványos panorámáját élvezd. Egy másik kihagyhatatlan bejegyzés az éjszakai monacói tennivalók listáján a Buddha-Bar Monte-Carlo. Ez a hely egyedi báját a belső kialakításának köszönheti, amely fából készült, aranyozott – és egy óriási Buddhával díszített. Kezdd az estét néhány ázsiai ihletésű fogással a bárban és az étteremben, majd vonulj át a társalgóba, hogy DJ Papa elektro-világzenéjére szórakozhass. A Monte-Carlo Sportingtól nem messze található COYA szintén egzotikus ízeket és ritmusokat ötvöz. Szintén kihagyhatatlan legendás Jimmy’z Monte-Carlo éjszakai klubja. A világ minden tájáról érkeznek ide jet-setterek és hírességek, hogy az ultra-glamour VIP-hangulatban gyönyörködhessenek, és élvezzék azt a fajta soundtracket, amelyet csak olyan top DJ-k tudnak biztosítani, mint Martin Solveig és Mark Ronson.

Nézzen meg néhány kiemelkedő előadót

Monacót áthatja a kultúra, ezért mindenképpen látogass el néhány kiemelkedő eseményre, hiszen egészen biztosan feledhetetlen élményben lesz részed. November közepétől április végéig például érdemes megnézni a Monte-Carlói Opera előadását. A társulat Mozarttól Wagnerig, Csajkovszkijon és Puccinin keresztül nemcsak a klasszikus repertoárt, hanem új alkotásokat és ritkaságokat is bemutat. A világ leghíresebb énekesei rendszeresen fellépnek a legendás Salle Garnier-ben, a Charles Garnier által még 1879-ben a Monte-Carlo Casino-ban tervezett előadóteremben. Más nagy előadásokat a Monte-Carlo Larvotto negyedében található Grimaldi Forumban tartanak. Mindkét színház a nagy hírű Ballets de Monte-Carlo színháznak is otthont ad. Foglalj jegyet a kortárs vagy klasszikus előadások valamelyikére, és ámulj el a világ egyik legtekintélyesebb táncegyüttesén. Ha a napot butikok felfedezésével vagy a Földközi-tenger partján való sétálással töltötted, a másik legjobb dolog, amit Monacóban este tehetsz, a vacsora és egy show vagy egy nagy hírű koncert a Salle des Étoiles-ban, a Monte-Carlo Sporting komplexumban. Ezen a hihetetlen helyszínen minden műfaj megtalálható, a soultól a rockig, a popig, a funkig és a hip-hopig. Rendszeresen vendégül látja a legnagyobb nemzetközi sztárokat, köztük Celine Diont, Stevie Wondert, Elton Johnt és Nile Rodgerst.

Kényeztesd magad egy Michelin-csillagos estével

A hercegség Michelin-csillagos éttermei a legjobb esti szórakozási lehetőségek közé tartoznak Monacóban. A Monte-Carlo Bay Hotel & Resortban található Blue Bay jelenleg egy Michelin-csillaggal rendelkezik, és remek hely arra, hogy élvezd a pezsgő luxuskiszolgálást, miközben a séfeket figyeled a nyitott konyhában. Ha a Földközi-tenger partvidékére és a Rocherre néző csillagfényes estékre vágysz, akkor a kifinomult, egy Michelin-csillagos Vistamarba kell mennied A szálloda a fényűző Hôtel Hermitage Monte-Carlo-ban – a hercegség egyik legjobb szállodájában – található, teraszai pedig Monaco leghíresebbjei közé tartoznak. A másik nagyszerű dolog, amit Monacóban este megtehetsz, a Hôtel de Paris Monte-Carlo Louis XV – Alain Ducasse étteremben elköltött vacsora, amely a végső gourmet élményt nyújtja. Ez az étterem 1990-ben elsőként kapta meg a harmadik Michelin-csillagot, és azóta sem tért le erről az útról. Ez a haute-couture konyha egyedülálló és tekintélyes célpontja.